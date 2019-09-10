Рольовий екшн GreedFall офіційно доступний на всіх платформах: огляд та системні вимоги гри

Гра GreedFall від студії Spiders та видавця Focus Home Interactive офіційно вийшла на PC, PlayStation 4 та Xbox One. Перші відгуки про проект залишають бажати кращого: деякі критики назвали гру черговим провалом, хоча покладали на неї немалі надії.

Сюжет GreedFall

Світ GreedFall – скопище всіх можливих штампів про епоху Великих географічних відкриттів, хоча він повністю вигаданий.

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Головний герой, пан (або пані) де Сарде, – дипломат, посланий на загадковий острів Тір-Фраді, куди стікаються авантюристи з усіх континентів, в пошуках ліків від смертельної хвороби маліхор (чуми). Алюзія на колоніальну Америку підкріплюється тим, що на острові живуть аборигени (схожі, звичайно ж, на індіанців), які знають, як захистити себе від страшної зарази.

Коли розробники розповідали, що гра, крім творів Дюма (батька і сина), натхненна аніме "Принцеса Мононоке", вони не брехали: вплив Хаяо Міядзакі відчувається в дизайні світу, подачі сюжету і взагалі в усьому.

Трейлер гри GreedFall – дивіться відео

Ельфоподібні аборигени поклоняються лісовим силам, покладаючись на їх допомогу в боях. Через всю сюжетну кампанію тягнеться характерний мотив втручання в природну світобудову. А один з ключових персонажів – дочка володарки лісового народу – навіть зовні викликає асоціації з самої принцесою Мононоке.

Відгуки гравців та критиків

Не дивлячись на великі очікування і амбіції самих розробників, проект відверто виявився не кращим за ті, що Spiders випускала раніше.

Наразі у гри 83 огляди в Steam, але тільки 66% з них припадають на частку позитивних.



Скріншот з гри GreedFall

В основному користувачі магазину скаржаться на погану анімацію, включаючи анімацію обличчя персонажів, на незручне управління, погану графіку, систему діалогів з NPC, зависання в бойовому режимі і одноманітні локації.

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Ситуацію затьмарює ще те, що розробник не планує випускати доповнення для GreedFall і реалізовувати офіційну підтримку користувальницьких модів. Як не крути, моди подобаються більшості сучасних гравців і подібне рішення команди проекту залишає неприємний осад.

Однак, якщо ви не прискіпливі до анімації героїв і графіки, то гра цілком може "зайти" і захопити своїм сюжетом.



Скріншот з гри GreedFall

Ціна GreedFall

Проект можна придбати в Steam за 699 гривень. Перед покупкою рекомендуємо ознайомитися з системними вимогами.

Мінімальні системні вимоги GreedFall Операційна система Windows 7 / 8 / 10 (64-біт)

Процесор Intel Core i5-3450 (3,1 ГГц) / AMD FX-6300×6 (3,5 ГГц)

Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску25 ГБ Рекомендовані системні вимоги GreedFall Операційна система Windows 7 / 8 / 10 (64-біт)

Windows 7 / 8 / 10 (64-біт) Процесор Intel Core i5-4690 (3,5 ГГц) / AMD FX-8300 (3,3 ГГц)

Intel Core i5-4690 (3,5 ГГц) / AMD FX-8300 (3,3 ГГц) Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 590

NVIDIA GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 590 Оперативна пам'ять 16 ГБ

16 ГБ Вільне місце на жорсткому диску25 ГБ

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