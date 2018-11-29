Гру Battlefield V можна придбати за пів ціни

Компанія Electronic Arts випустила гру Battlefield V лише 20 листопада, проте її вже зараз можна придбати за пів ціни. Щоправда така акція доступна лише в американських магазинах Target.

Про це повідомляє Gamespot.

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Акція "Battlefield V за 30 доларів" триватиме до 29 листопада, а знижка поширюється на версії для ігрових приставок PlayStation 4 та Xbox One.

Деякі інші американські рітейлери також продають гру з помітною знижкою. Наприклад, в Walmart консольну Battlefield V можна знайти за 40 доларів (близько 1 050 гривень) замість 60, а в Best Buy – за 42 долара (близько 1 100 гривень).

Відзначимо, раніше компанія NVIDIA почала роздавати безкоштовно гру Battlefield V. Щоправда, для цього доведеться купити відеокарту серії GeForce RTX.

Трейлер гри Battlefield V – дивіться відео

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