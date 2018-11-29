Гру Battlefield V можна придбати за пів ціни

126 Читать новость на русском
Гру Battlefield V можна придбати за пів ціни
Гру Battlefield V можна придбати за пів ціни / Фото з вільних джерел

Компанія Electronic Arts випустила гру Battlefield V лише 20 листопада, проте її вже зараз можна придбати за пів ціни. Щоправда така акція доступна лише в американських магазинах Target.

Про це повідомляє Gamespot.

Читайте також: На розробників гри Fallout 76 можуть подати до суду: деталі

Акція "Battlefield V за 30 доларів" триватиме до 29 листопада, а знижка поширюється на версії для ігрових приставок PlayStation 4 та Xbox One.

Деякі інші американські рітейлери також продають гру з помітною знижкою. Наприклад, в Walmart консольну Battlefield V можна знайти за 40 доларів (близько 1 050 гривень) замість 60, а в Best Buy – за 42 долара (близько 1 100 гривень).

Відзначимо, раніше компанія NVIDIA почала роздавати безкоштовно гру Battlefield V. Щоправда, для цього доведеться купити відеокарту серії GeForce RTX.

Трейлер гри Battlefield V – дивіться відео

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ігри Battlefield Ціни
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
28 листопада 18:02 5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
384
Що у смартфонах ламається найчастіше
26 листопада 08:04 Що у смартфонах ламається найчастіше
1546
Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
25 листопада 20:08 Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
1093
Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
23 листопада 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
2602
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
21 листопада 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
1880
Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
20 листопада 09:03 Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
2367
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук