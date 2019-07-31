Гру Cyberpunk 2077 "зістарили" до часів PlayStation 1: відео

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Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 / Фото з вільних джерел

Автор YouTube-каналу Bearly Regal вирішив трохи поекспериментувати із довгоочікуваною грою Cyberpunk 2077. Блогер вирішив пофантазувати та показав як би гра виглядала в епоху першої PlayStation.

Bearly Regal вдалося зістарити гру за допомогою конструктора Dreams.

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Зауважимо, попередній ролик блогера піддався критиці геймерів через те, що деякі ефекти виглядали дуже добре для епохи PlayStation 1.

Гра Death Stranding епохи PlayStation 1 – дивіться відео

Тому цього разу Bearly Regal показав, як саме робляться такі демейки (один з методів) і чим це обумовлено. До речі, щось подібне може зробити кожен: досить обзавестися копією конструктора-пісочниці Dreams.

Гра Cyberpunk 2077 епохи PlayStation 1 – дивіться відео

Нагадаємо, Cyberpunk 2077 вийде 16 квітня 2020 року на PC, PS4 та Xbox One. В Steam вже можна оформити попереднє замовлення гри за 899 гривень.

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Теги: Техно Ігри CD Projekt
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