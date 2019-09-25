Гру Destiny 2 можна безкоштовно отримати в Steam

Гра Destiny 2 преїхала в магазин Steam та стала безкоштовною. Подібні інсайди спливали ще в червні, однак лише зараз геймери отримали можливість абсолютно безкоштовно додати шутер до своєї бібліотеки.

Як безкоштовно отримати Destiny 2? Шутер можна прив'язати до свого аккаунту на спеціальній сторінці в Steam і попередньо завантажити вже зараз, а почати грати в нього дадуть можливість починаючи з 1 жовтня.

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Іншими словами, екшен повністю перейшов на модель поширення free-to-play, за гроші будуть продаватися тільки доповнення. Наприклад, Shadowkeep обійдеться в 429 гривень.

Попередні плани розробників. Це дещо розходиться з початковими планами Bungie випустити щось на зразок Starter Pack – "обрізаної" версії оригінальної Destiny 2, яку можна прокачати до повної за гроші. Але поточна модель виглядає набагато більш щедрою.

Трейлер гри Destiny 2 – дивіться відео

Що відомо про гру? Нагадаємо, що Destiny 2 вийшла в 2017 році і дуже сподобалася критикам. А ось геймери зрівняли гру з землею за надмірно жадібну монетизацію і недолік контенту. В результаті розробнику Bungie довелося піти від видавця, щоб вибудовувати майбутнє проекту по-своєму.

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