Гру Monster Hunter: World можна отримати безкоштовно: цікава акція від NVIDIA

На початку цього тижня компанія NVIDIA запустила акцію, в рамках якої покупці нових відеокарт GeForce GTX 1070 Ti, GTX 1070 або GTX 1060 6GB зможуть отримати безкоштовну копію рольового екшена Monster Hunter: World.

Про це повідомляє Overclockers.

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Акція почалася 23 жовтня і триватиме до 30 листопада (або до закінчення бонусних кодів). У разі придбання відеокарти в одному з магазинів, покупцеві потрібно буде заповнити форму і згодом отримати промо-код та інструкцію з активації.



NVIDIA дарує гру Monster Hunter: World аокупцям відеокарт GeForce GTX

Код можна буде ввести на спеціальній сторінці на сайті NVIDIA і потім активувати гру в Steam. Термін активації коду обмежений: до 31 грудня 2018 року.

На жаль, в акції не беруть участь новинки GeForce 2000 серії і навіть старші відеокарти на архітектурі Pascal. З іншого боку, можливо NVIDIA таким чином намагається простимулювати продажі відеокарт минулого покоління, щоб звільнити склади під відеокарти Turing середнього діапазону.

Трейлер гри Monster Hunter: World – дивіться відео

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