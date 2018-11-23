Гру Outcast – Second Contact можна отримати безкоштовно
Сервіс цифрової дистрибуції Humble Bundle підготував чудовий подарунок для любителів старих ігор. До вечора 29 листопада, всі охочі зможуть отримати безкоштовну копію пригодницького екшена Outcast – Second Contact.
Про це повідомляє Overclockers.
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Зазначимо, Outcast – Second Contact побачила світ минулого року на PlayStation 4, Xbox One, PC і стала ремейком оригінальної гри Outcast, яку представили 1999 року.
Гравець отримує змогу управляти колишнім солдатом Збройних сил США Каттером Слейдом. Героя відправив уряд за допомогою чорної діри в фантастичний світ Адельфа. Планету населяють людиноподібні істоти під назвою Талан і тут гармонійно поєднуються магія і технологія.
Головним завданням гравця є допомога земним ученим, які потрапили в Адельфи разом з головним героєм, в пошуках дослідницького зонда і закриття чорної діри.
Трейлер гри Outcast – Second Contact: дивіться відео
Окремо відзначимо, що поширення безкоштовних копій Outcast – Second Contact відбувається не як зазвичай через ключі для сервісу Steam, а шляхом надання прямого посилання на DRM-free інсталятор для операційних систем сімейства Windows. Завантажити інсталятор з сайту Humble Bundle можна буде до 29 листопада включно.
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