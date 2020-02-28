Гру Plague Inc. видалили з китайського App Store: причини

Близько місяця тому через спалах коронавірусу у користувачів значно зросла цікавість до гри Plague Inc. Як наслідок, цей проєкт став найприбутковішою грою в Китаї для iOS. Однак китайська влада звернулася до Apple з вимогою видалити гру із магазина, що й зробили купертінівці.

Що сталося

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У четвер, 27 лютого 2020 року, компанія Apple видалила гру Plague Inc. із App Store в Китаї.

Про це повідомили розробники гри з компанії Ndemic Creations. За їх словами, гру видалили через те, що вона нібито містить "контент, який адміністрація кіберпростору Китаю рахує незаконним". При цьому симулятор пандемії був в App Store протягом майже 8 років, і до спалаху нового коронавірусу до нього не було ніяких претензій.

Що таке Plague Inc.? Це мультиплатформенна комп'ютерна стратегія в жанрі біологічного симулятора, розроблена і видана британською компанією Ndemic Creations в 2012 році. Гра доступна для платформ Android, iOS, Linux, macOS, Microsoft Windows, Windows Phone, Xbox One, PlayStation 4 і Nintendo Switch. В симуляторі можна створити вірус або бактерію, яка поширюватиметься світом та вбиватиме людство. Головна мета гравця – створити стійкий до ліків та зовнішнішніх впливів вірус або бактерію та знищити людство.

Позиція розробників

У компанії Ndemic Creations заявили, що будуть докладати всіх можливих зусиль, які необхідні для повернення гри в App Store. Розробники при цьому поки не пов'язують безпосереднє блокування і спалах коронавірусу Covid-19.

Гра була популярна в Китаї багато років. Plague Inc. – складна і розумна симуляція, яка спонукає гравців думати і дізнаватися про реальні проблеми охорони здоров'я,

– зазначили розробники.

"Нам неясно, чи пов'язано видалення з спалахом коронавірусу, з яким зіткнувся Китай. Зараз ми працюємо з найбільшими світовими організаціями, щоб зрозуміти, як ми можемо допомогти в боротьбі з Covid-19", – йдеться в заяві Ndemic Creations.

Що важливо знати про коронавірус Covid-19

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США та в низку країн Європи. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія (північні регіони). Там хворобу виявили в 655 людей, а померло від неї 17 хворих. На території України не зафіксовано жодного випадку зараження небезпечним вірусом з Китаю.



Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 2 867 людей, загалом захворіли 83 867 людей (дані станом на вечір 28 лютого 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 36 686 людей одужали від коронавірусу.

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