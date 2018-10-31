Гру Red Dead Redemption 2 активно шукають на одному з порносайтів

Після релізу гри Red Dead Redemption 2 геймери масово почали шукати ролики про гру. Очікувано, що трафік виріс у таких платформ, як YouTube та Twitch, проте проект Rockstar також зацікавив і доволі специфічну аудиторію.

Про це повідомляється на офіційному сайті YouPorn.

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Відомий у вузьких колах сайт YouPorn опублікував рейтинг запитів, в якому показав справжню популярність Red Dead Redemption. У день виходу RDR2, 26 жовтня, кількість запитів з назвою гри зросла на 857%.



Гру Red Dead Redemption шукають на порно сайті

Примітно, що Red Dead Redemption 2 практично позбавлена ​​еротичного контенту: гравець навіть не може замовити повію в номер. Максимум, що дозволяє собі Артур Морган, заплатити дівчині долар, щоб вона потерла йому спину у ванній готелю.



Найвідвертіша сцена в грі Red Dead Redemption 2

Окрім того, критики гаряче прийняли Red Dead Redemption 2, залишивши рейтинг на Metacritic на позначці в 97 балів зі 100 можливих.

Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

Нагадаємо, Red Dead Redemption 2 офіційно побачила світ 26 жовтня на PlayStation 4 та Xbox One. До слова, PC-геймери так і не дочекалися будь-якої інформації про вихід гри поза консолями, проте все ще сподіваються пограти у хітовий вестерн на своєму комп’ютері.

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