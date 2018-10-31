Гру Red Dead Redemption 2 активно шукають на одному з порносайтів

527 Читать новость на русском
Гру Red Dead Redemption 2 активно шукають на одному з порносайтів
Гру Red Dead Redemption 2 активно шукають на одному з порносайтів / Скріншот з гри

Після релізу гри Red Dead Redemption 2 геймери масово почали шукати ролики про гру. Очікувано, що трафік виріс у таких платформ, як YouTube та Twitch, проте проект Rockstar також зацікавив і доволі специфічну аудиторію.

Про це повідомляється на офіційному сайті YouPorn.

Читайте також: Гра Red Dead Redemption 2 встановила кілька неймовірних рекордів

Відомий у вузьких колах сайт YouPorn опублікував рейтинг запитів, в якому показав справжню популярність Red Dead Redemption. У день виходу RDR2, 26 жовтня, кількість запитів з назвою гри зросла на 857%.

Red Dead Redemption
Гру Red Dead Redemption шукають на порно сайті

Примітно, що Red Dead Redemption 2 практично позбавлена ​​еротичного контенту: гравець навіть не може замовити повію в номер. Максимум, що дозволяє собі Артур Морган, заплатити дівчині долар, щоб вона потерла йому спину у ванній готелю.

Red Dead Redemption 2
Найвідвертіша сцена в грі Red Dead Redemption 2

Окрім того, критики гаряче прийняли Red Dead Redemption 2, залишивши рейтинг на Metacritic на позначці в 97 балів зі 100 можливих.

Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

 

Нагадаємо, Red Dead Redemption 2 офіційно побачила світ 26 жовтня на PlayStation 4 та Xbox One. До слова, PC-геймери так і не дочекалися будь-якої інформації про вихід гри поза консолями, проте все ще сподіваються пограти у хітовий вестерн на своєму комп’ютері.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ігри Порно
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому впала російська ракета "Союз"
сьогодні 12:04 Чому впала російська ракета "Союз"
720
Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
30 жовтня 15:57 Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
633
Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
29 жовтня 18:02 Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
817
Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
29 жовтня 13:07 Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
361
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
28 жовтня 20:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 3008
Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
27 жовтня 20:01 Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
1348
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук