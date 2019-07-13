Гру Torchlight роздають безкоштовно в Epic Games Store

Компанія Epic Games розпочала безкоштовно роздавати гру Torchlight. Будь-хто бажаючий може додати гру в свою бібліотеку абсолютно задарма.

Як повідомляється на сторінці гри в Epic Games Store, акція триватиме до 18 липня, після чого почнеться роздача платформера Limbo.

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Що відомо про гру Torchlight? Вона вийшла в 2009 році і є ексклюзивом для PC. В її розробці брали участь творці Diablo, а композитором став Метт Оулмен.

Сюжет Torchlight. Сюжетна лінія гри будується навколо загадкової руди під назвою ембер. Вона змінює всіх живих істот до невпізнання.

Трейлер гри Torchlight – дивіться відео

Головному герою належить відправитися в шахтарське містечко Сутінкове (Torchlight), яке побудоване на багатій ембером горі, і очистити підземелля від монстрів.

Продовження гри. Зараз творці Torchlight працюють над продовженням франшизи – Torchlight Frontiers. Проект вийде до кінця 2019 року на PC, Xbox One та PlayStation 4.

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