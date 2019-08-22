Гучний скандал навколо Mercedes-Benz: виробник слідкує за власниками авто

Більшість власників смартфонів вже не дивуються, що їх пристрої можу за ними стежити. Проте виявилося, що невдовзі до такої "функції" доведеться звикати й власникам автомобілів.

Що сталося? У Британії розгорівся скандал навколо Mercedes-Benz: іменитого виробника викрили у використанні трекерів, за допомогою яких можна стежити за клієнтами люксового бренду, повідомляє CNN.

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Трекери розташування встановлені в більшості європейських автомобілів для виклику екстреної допомоги в разі аварії або викрадення. Але, згідно з журналістським розслідуванням британського видання The Sun, Mercedes-Benz застосовувала таке обладнання у власних цілях, а саме для пошуку неплатників по автокредитах.

Реакція компанії. Представники компанії визнали, що використовували "аварійні маячки" для відстеження пересувань боржників. За словами прес-служби компанії, свою згоду на обробку геоданих покупці давали при оформленні покупки.

Процес повернення майна використовується в деяких виняткових випадках і тільки в якості останнього засобу, коли клієнти відмовляються від сплати боргу або порушують умови фінансової угоди і багаторазово ігнорують запити на повернення їх автомобілів. Ми також хочемо відзначити, що це не означає постійне стеження,

– повідомив журналістам представник Mercedes-Benz.

Реакція британського уряду та юридичні ризики стеждення в авто. Один з британських політиків, колишній міністр Великобританії Девід Девіс вже підняв питання про урядове розслідування подібної практики автовиробником. Стурбовані проблемою і правозахисники. На їхню думку, існує ризик нецільового використання або злому обладнання, яке відслідковує розташування, що ставить під загрозу приватне життя власників автомобілів.

Що відомо про систему відслідковування розташування в авто? Зауважимо, системою eCall в обов'язковому порядку оснащуються всі нові машини в ЄС з березня 2018 року. Дані про місцезнаходження транспортного засобу та інша інформація повинні передаватися в екстрені служби тільки в разі аварії або за запитом власника.

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