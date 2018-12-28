Гучний скандал за участі Ubisoft: автор гри God of War виступив на захист компанії

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Конфлікт авторів гри Beyond Good and Evil 2 та геймерів: деталі
Конфлікт авторів гри Beyond Good and Evil 2 та геймерів: деталі / Фото з вільних джерел

Автор оригінальної гри God of War Девід Яффе став на захист компанії Ubisoft, яка отримала нищівну критику від користувачів. Завершення 2018 року виявилося нелегким для багатьох компаній, і творці Beyond Good and Evil 2 не випадково потрапили до "чорного списку" геймерів.

Про це повідомляє 4PDA.

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Видавництву Ubisoft дорікають в тому, що воно не виконує власні обіцянки, і це один з тих випадків, коли обвинувачення дійсно не безпідставні. Відомий дизайнер, однак, вважає, що атака на колег – підступи розбещених дітей.

Скандал розгорівся після того як стало відомо, що Beyond Good and Evil 2 вимагатиме постійного підключення до інтернету, навіть якщо ви граєте в однокористувацькому режимі. Такі новини сильно розчарували геймерів, не особливо охочих залежати від серверів, які в будь-який момент можуть випадково відключитися.

Трейлер гри Beyond Good and Evil 2 – дивіться відео

 

Поступово суперечки почали сходити нанівець, але тут на очі публіці попалося старе відео, де команда розробників стверджувала, що передбачила можливість проходження сиквела оффлайн.

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На корпорацію обрушилася нова хвиля звинувачень, тепер уже в обмані. Геймери могли б і далі лаятися на видавництво в соцмережах і на форумах, поки до них не вклинився Девід Яффе. Дизайнер заявив, що у гравців просто занадто багато вільного часу, який вони витрачають на порожні скарги, немов розпещені діти. Користувачі, вважає він, вимагають, щоб їх слово стало законом, однак багатомільйонні продажі підтверджують, що Ubisoft сама знає, що їй потрібно робити.

І хоча автор God of War досить грубий в виразах, заперечувати наявність здорового глузду в його словах складно. Подивимося, чию сторону в результаті виберуть творці Beyond Good and Evil 2.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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