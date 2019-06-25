Хакер пробрався в мережу NASA за допомогою міні-комп’ютера

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Хакер пробрався в мережу NASA з комп'ютера Raspberry Pi
Хакер пробрався в мережу NASA з комп'ютера Raspberry Pi / medium.com

Хакер зумів обійти безпеку NASA та пробратись у мережу Лабораторії реактивного руху (JPL) Агентства. При чому обійти систему він зумів за допомогою міні-комп’ютера Raspberry Pi за 35 доларів або трохи більше ніж 900 доларів (ціна не включає в себе вартість накопичувачів і периферії).

Як інформує TheNextWeb, цей інцидент трапився ще в 2018 році, але про нього стало відомо лише тепер.

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Цей несанкціонований Raspberry Pi мав доступ до Лабораторії протягом кількох місяців.

"Секрет" хакера у тому, що міні-комп’ютер не був призначений для підключення до мережі і міг отримати доступ до мережі без ідентифікації. Саме цим недоліком і скористався хакер.

Чи нашкодив хакер системі поки невідомо. Однак, це точно тривожний дзвіночок для системи захисту NASA.

via GIPHY

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Теги: Новини Техно Техно Космос хакери NASA
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