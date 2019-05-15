Хакер знайшов метод, що робить смартфони від Samsung непрацездатними

Через прогалину у фірмовому додатку безпеки Samsung Knox, хакер зумів вивести з ладу чимало моделей смартфонів від Samsung. Він перетворює ці девайси буквально на цеглинку.

Як пише Tomsguide.com, шкідливий додаток зробив хакер із Франції Роберт Баптісте.

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Чим небезпечний додаток. Якщо користувач запустись додаток Knox SecureFolder, то смартфон стає непрацездатним через відмову в обслуговуванні. Після цього, кожен раз, коли користувач буде намагатися використовувати свій телефон, він буде повертатися на першу сторінку програми запуску.

Тобто, смартфон начебто буде працювати, але жодну функцію, яку хоче запустити користувач, він виконувати не буде.

Як "вилікувати" смартфон. Проблему можна вирішити, перезапустивши телефон у безпечному режимі. Безпечний режим відключає будь-які додатки, що не були встановлені, як заводські, тому користувач зможе розблокувати екран і видалити шкідливий додаток.

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