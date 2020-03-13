Хакери блокують Android-смартфони, використовуючи інформацію про коронавірус

Хакери використовують бажання людей відстежувати розповсюдження коронавірусу та заражають їхні смартфони вірусом. Згодом у користувачів вимагають викуп.

Жертвами стали користувачі смартфонів на базі Android, передає The Next Web.

Як працює схема

Хакери розробили фіктивний сайт. Коли користувачі відвідують цей сайт для відстежування поширення коронавірусу, сайт пропонує відвідувачеві встановити додаток, який начебто має допомогти відстежувати пандемію.

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Іронія в тому, що саме там користувач підчіпає інший вірус. Після цього пристрій блокуються і стає, як то кажуть "цеглиною",

Для більшої довіри користувача на цьому ресурсі є навіть заява, що він сертифікований Всесвітньою організацією охорони здоров'я та організаціями з контролю за поширенням захворювань. Також там є рейтинг додатку-трекера на рівні 4,4 і 500 мільйона завантажень. Однак, це фальшивка.

Цей додаток – фейк / thenextweb.com

Що вимагають зловмисники

Після того, як на смартфон завантажується додаток CovidLock, він змінює пароль екрану блокування. Тож телефоном вже нереально користуватись. Аби розблокувати девайс, потрібно заплатити 100 доларів, при чому викуп вимагають у криптовалюті біткойн.

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