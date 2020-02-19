Хакери масово атакували користувачів Windows 7

У січні Microsoft офіційно припинила підтримку операційної системи Windows 7. Уже через кілька тижнів її користувачі зіткнулися з технічними проблемами і нав'язливою пропозицією компанії оновитися до більш актуальної версії ОС. Зараз ситуація стала серйознішою – за справу взялися творці вірусів й іншого шкідливого ПЗ.

Експерти компанії Webroot відзначили рекордне зростання кількості вірусів, націлених на ПК під управлінням застарілої операційки, повідомляє helpnetsecurity.

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Атака на користувачів Windows 7

В ході дослідження аналітики компанії вивчили більш ніж 37 мільярдів посилань, 842 мільйони доменів, 4 мільярди IP-адресів, а також 31 мільйон активних мобільних додатків. Згідно з опублікованим звітом, 93,6% проаналізованих шкідливих програм були "націлені" на платформу Windows 7, що стало рекордним показником за всю історію спостережень.

Зафіксоване зростання кількості експлойтів для застарілих версій Windows склало 360%, при цьому велика частина припала саме на Windows 7. Відзначено також значне збільшення кількості заражених пристроїв, що належать рядовим користувачам, а не компаніям – в два рази. 35% "постраждалих" комп'ютерів піддавалися зараженню вірусом два і більше разів; 10% зіткнулися з погрозами більше ніж шість разів.



Показники зростання загроз серед користувачів комп'ютерів

За словами експертів, з огляду на припинення офіційної підтримки з боку Microsoft і той факт, що "сімка" більше не буде отримувати оновлення безпеки для домашніх ПК, надалі ситуація може лише погіршитися.

Як отримати Windows 10

Якщо ви досі не перейшли на останню версію операційки від Microsoft – не все втрачено. Залишився спосіб офіційно оновитися до Windows 10, якщо у вас офіційна (активована) версія Windows 7. А далі все досить просто:

Потрібно завантажити Windows 10 Media Creation Tool , запустити додаток та погодитися з умовами ліцензії Microsoft. Далі обираємо пункт меню " Оновити цей ПК зараз " (не використовувати можливість чистого встановлення) і, власне, натиснути кнопку Install.

В процесі комп'ютер кілька разів перезавантажиться – як при звичайному встановленні. Після цього ви отримаєте у своє користування офіційну версію Windows 10.

Важливо! Необхідно зазначити в Media Creation Tool пункт "Keep Files" – в іншому випадку всі файли користувача в процесі оновлення будуть видалені.

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