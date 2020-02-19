24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Хакери масово атакували користувачів Windows 7

- Читать новость на русском
Користувачі Windows 7 страждають від атак хакерів / Ілюстративне фото

У січні Microsoft офіційно припинила підтримку операційної системи Windows 7. Уже через кілька тижнів її користувачі зіткнулися з технічними проблемами і нав'язливою пропозицією компанії оновитися до більш актуальної версії ОС. Зараз ситуація стала серйознішою – за справу взялися творці вірусів й іншого шкідливого ПЗ.

Експерти компанії Webroot відзначили рекордне зростання кількості вірусів, націлених на ПК під управлінням застарілої операційки, повідомляє helpnetsecurity.

Цікаво: Користувачі Windows 7 не можуть вимкнути комп'ютер: як вирішити проблему

Атака на користувачів Windows 7

В ході дослідження аналітики компанії вивчили більш ніж 37 мільярдів посилань, 842 мільйони доменів, 4 мільярди IP-адресів, а також 31 мільйон активних мобільних додатків. Згідно з опублікованим звітом, 93,6% проаналізованих шкідливих програм були "націлені" на платформу Windows 7, що стало рекордним показником за всю історію спостережень.

Зафіксоване зростання кількості експлойтів для застарілих версій Windows склало 360%, при цьому велика частина припала саме на Windows 7. Відзначено також значне збільшення кількості заражених пристроїв, що належать рядовим користувачам, а не компаніям – в два рази. 35% "постраждалих" комп'ютерів піддавалися зараженню вірусом два і більше разів; 10% зіткнулися з погрозами більше ніж шість разів.


Показники зростання загроз серед користувачів комп'ютерів

За словами експертів, з огляду на припинення офіційної підтримки з боку Microsoft і той факт, що "сімка" більше не буде отримувати оновлення безпеки для домашніх ПК, надалі ситуація може лише погіршитися.

Як отримати Windows 10

Якщо ви досі не перейшли на останню версію операційки від Microsoft – не все втрачено. Залишився спосіб офіційно оновитися до Windows 10, якщо у вас офіційна (активована) версія Windows 7. А далі все досить просто:

  1. Потрібно завантажити Windows 10 Media Creation Tool, запустити додаток та погодитися з умовами ліцензії Microsoft.
  2. Далі обираємо пункт меню "Оновити цей ПК зараз" (не використовувати можливість чистого встановлення) і, власне, натиснути кнопку Install.

В процесі комп'ютер кілька разів перезавантажиться – як при звичайному встановленні. Після цього ви отримаєте у своє користування офіційну версію Windows 10.

Важливо! Необхідно зазначити в Media Creation Tool пункт "Keep Files" – в іншому випадку всі файли користувача в процесі оновлення будуть видалені.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Бої під Золотим, російські ватажки бойовиків і Крим: головне з виступу України в ООН
сьогодні
Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Кібербезпека Microsoft Windows 10 Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 лютого 10:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
Анастасія Можаровська
17 лютого 14:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська
16 лютого 22:07 10 цікавих фактів про Facebook
Ірина Полицька
15 лютого 22:05 5 моделей смартфонів до 6 тисяч гривень
Ірина Полицька
15 лютого 16:07 Як обрати хороший 4K-монітор: перелік моделей
Назар Токар
Новини
Більше новин
Залиште відгук