Хакери можуть витягнути дані про iPhone через увімкнений Bluetooth

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Хакери можуть витягнути дані про iPhone
Хакери можуть витягнути дані про iPhone / unsplash.com

Компанія Apple часто акцентує увагу на захищеності своїх смартфонів. Зокрема, у корпорації є слоган: "що відбувається на iPhone, залишається на iPhone". Тож експерти вирішили перевірити це твердження.

Хакери з команди hexway зуміли перехопити пакети даних, що передаються iPhone при включеному Bluetooth.

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Зокрема, AirDrop передає зашифровані пакети з номером телефону, щоб приймаючий пристрій знайшов його у списку контактів. Тобто, будь-який зловмисник, який має цей спеціальний крипт для збору номерів в громадських місцях, може скористатися вразливістю.

Крім того, можна отримати зашифровані Apple ID, пошту і номер телефону. Для цього хакерам достатньо перехопити пакет, коли користувач запустить функцію "Поділитися паролем Wi-Fi".

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Теги: Новини Техно Техно iPhone Смартфони хакери
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