Хакери отримали доступ пошти користувачів Microsoft – підтвердження компанії

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Хакери отримали доступ пошти користувачів Microsoft
Хакери отримали доступ пошти користувачів Microsoft / mediasat.info

Cлужба підтримки Microsoft піддалась хакерській атаці. В результаті, зловмисники отримати доступ до клієнтської електронної пошти служб Outlook, MSN та Hotmail. Цю інформацію підтвердили у Microsoft.

Як пише Motherboard, хакери отримали доступ до даних деяких клієнтів. Постраждати міг будь який користувацький акаунт. При цьому в компанії запевняють, що корпоративні акаунти залишились у безпеці.

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Що стало доступне хакерам. Зловмисники могли отримати доступ до поштових адрес користувачів, назв папок, тем листів тощо. Щоправда, у Microsoft наголошують, зміст листів їм не доступний.

При цьому джерело видання повідомило, що діра в безпеці потенційно давала повний контроль над електронною поштою користувача.

Що робити користувачам. Якщо ви використовуєте сервіси Outlook, MSN чи Hotmail, вам точно варто змінити пароль.

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Теги: Техно Новини Техно Microsoft хакери Хакерська атака Інтернет
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