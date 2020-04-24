Хакери викрали 20 тисяч акаунтів ВООЗ і фонду Білла Гейтса: у чому ризик

Праворадикальним хакерам вдалось отримати доступ до даних 20 тисяч акаунтів Всесвітньої організації охорони здоров'я, Фонду Білла і Мелінди Гейтс та інших організацій.

Як передає видання Business Insider, витік помітили фахівці SITE Intelligence Group, які відстежують онлайн-активність джихадистських і ультраправих організацій.

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Найбільше викрадених акаунтів (це майже 10 тисяч даних) належать Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США. Ще 7 тисяч – це адреси центрів з контролю і профілактиці захворювань США. Понад 5 тисяч належать Світовому банку і 4 тисячі ВООЗ.

Чим це небезпечно

Як кажуть фахівці, хакери можуть використовувати викрадені дані для антикоронавірусної кампанії або поширювати різного роду фейки про COVID-19.

Спочатку списки опублікували на анонімному форумі "4chan", а далі на сайті Pastebin, в Twitter і деяких Telegram-каналах екстремістського напрямку.

Що відомо про Фонд Білла Гейтса? Це найбільший у світі благодійний фонд, заснований Біллом Гейтсом та його дружиною Меліндою. Головна мета фонду – підтримка і поліпшення системи охорони здоров'я, а також подолання голоду в бідних країнах. Наразі фонд активно долучається до боротьби з коронавірусом, зокрема виділяє кошти на діагностування та лікування хворих.

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