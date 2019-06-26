Хакери викрали телефонні розмови клієнтів мобільних операторів

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Хакери викрали телефонні розмови
Хакери викрали телефонні розмови / unsplash.com

Хакери зламали бази даних десяти мобільних операторів по всьому світу. Таким чином зловмисники отримали доступ до записів "років" телефонних розмов їхніх клієнтів.

Про це повідомили у Дослідницькій компанії з безпеки в інтернеті Cybereason, передає TechCrunch.

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Ця хакерська операція отримала назву "Операція Softcell". При цьому експерти припускають, що ці дії могли мати підтримку якоїсь держави.

Що потрапило до рук хакерів. Зловмисники отримали так звані "деталізовані дані викликів", зокрема детальні метадані кожного виклику, зробленого з телефону клієнта.

При цьому сам зміст розмови вони не отримали, але якщо користувач не зрозумів, що інфікований шкідливим ПЗ, то у хакерів була можливість отримати цю інформацію в реальному часі.

via GIPHY

Потенційними жертвами хакерів були високопоставлені державні та військові чиновники і їхні відомства. Десять постраждалих операторів перебували в Європі, Азії, Африці та Близькому Сході. Північноамериканські оператори не постраждали.

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Теги: Новини Техно Техно хакери Мобільні пристрої Інтернет
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