Хакери зламали сайт популярної криптовалюти
Одна із головних особливостей криптовалюти – анонімність транзакцій, у зв'язку з цим її часто використовують хакери для розрахунку в мережі. Цього разу жертвою шахраїв стали творці одного із популярних протоколів для майнінгу.
Що сталося
Цікаво: Сторонні ресурси збирають персональні дані – чому у цьому винні самі користувачі
Зламавши сайт розробників, зловмисники підмінили вихідні додатки-гаманця на модифіковану версію, яка краде кошти користувачів, повідомляє arstechnica.com.
Виявити злом і підміну додатка для зберігання криптовалюти вдалося користувачам GitHub. Пізніше розробники Monero офіційно підтвердили факт злому, опублікувавши заяву в Twitter і на офіційному сайті.
Зламані виявилися гаманці для Windows і Linux, які переправляли криптовалюту на сторонні сервери. В результаті атаки вивели як мінімум 7 000 доларів однією транзакцією з рахунку одного з користувачів Reddit.
Що радять розробники Monero
Користувачі, які завантажили CLI-гаманець 18 листопада в період з 2:30 UTC до 16:30 UTC рекомендується перевірити хеші двійкових файлів. У разі якщо вони не збігаються, необхідно завантажити їх повторно. Ні в якому разі не запускайте скомпрометовані двійкові файли,
– зауважили розробники.
Кількість жертв шахраїв
Точне число постраждалих від хакерської атаки не розкривається. Представники Monero повідомили, що вже займаються розслідуванням події.
Що відомо про Monero? Це криптовалюта з відкритим вихідним кодом, призначена для анонімних грошових транзакцій. На відміну від біткойна, Monero використовує протокол CryptoNote, що забезпечує більшу надійнійність при розрахунках. За даними на грудень 2017 року, Monero входить у десятку криптовалют з найвищою ринковою капіталізацією.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно