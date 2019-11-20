Хакери зламали сайт популярної криптовалюти

Одна із головних особливостей криптовалюти – анонімність транзакцій, у зв'язку з цим її часто використовують хакери для розрахунку в мережі. Цього разу жертвою шахраїв стали творці одного із популярних протоколів для майнінгу.

Що сталося

Цікаво: Сторонні ресурси збирають персональні дані – чому у цьому винні самі користувачі

Зламавши сайт розробників, зловмисники підмінили вихідні додатки-гаманця на модифіковану версію, яка краде кошти користувачів, повідомляє arstechnica.com.

Виявити злом і підміну додатка для зберігання криптовалюти вдалося користувачам GitHub. Пізніше розробники Monero офіційно підтвердили факт злому, опублікувавши заяву в Twitter і на офіційному сайті.

Зламані виявилися гаманці для Windows і Linux, які переправляли криптовалюту на сторонні сервери. В результаті атаки вивели як мінімум 7 000 доларів однією транзакцією з рахунку одного з користувачів Reddit.

Що радять розробники Monero

Користувачі, які завантажили CLI-гаманець 18 листопада в період з 2:30 UTC до 16:30 UTC рекомендується перевірити хеші двійкових файлів. У разі якщо вони не збігаються, необхідно завантажити їх повторно. Ні в якому разі не запускайте скомпрометовані двійкові файли,

– зауважили розробники.

Кількість жертв шахраїв

Точне число постраждалих від хакерської атаки не розкривається. Представники Monero повідомили, що вже займаються розслідуванням події.

Що відомо про Monero? Це криптовалюта з відкритим вихідним кодом, призначена для анонімних грошових транзакцій. На відміну від біткойна, Monero використовує протокол CryptoNote, що забезпечує більшу надійнійність при розрахунках. За даними на грудень 2017 року, Monero входить у десятку криптовалют з найвищою ринковою капіталізацією.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно