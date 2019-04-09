Хакери зламали секс-іграшки заради благородної мети

Британські хакери із компанії Pen Test Partners зламали доступ до лінійки вібраторів Svakom Siime Eye. Вони мають відеокамеру, можуть підключатись до Wi-Fi та транслювати відео. Та, як з'ясувалось, вони зовсім ненадійні.

Як пише Motherboard, хакери з'ясували, що на відеострімі стояв дуже ненадійний пароль "88888888", а на сервері був логін "admin".

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Як стверджують експерти, будь-який користувач, який мінімально володіє навичками підключення до перегляду, міг не тільки підключитися до трансляції, а й контролювати секс-іграшки ззовні.

"Коли хтось використовує ваше підключення, хтось інший може побачити відеотрансляцію", – розповів засновник Pen Test Partners Кен Манро.

Реакція виробника. Як стверджують хакери, таке дослідження вони використовують вже не вперше. При цьому вони неодноразово попереджали виробника, відправивши електронні листи. Але зворотного зв'язку так і не отримали. Однак, тепер вони знову побачили, що уразливість не виправили.

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