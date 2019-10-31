Хакери зламали сканер відбитків пальців на смартфоні всього за 20 хвилин

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Сканери пальців на смартфонах легко зламати
Сканери пальців на смартфонах легко зламати / computerworld.com

Команда Tencent Security наочно довела, що сканери відбитків пальців на смартфоні дуже легко можна зламати. Уразливість хакери показали на великому хакерському заході в Шанхаї.

Як пише scmp.com, хакери зламали ультарзвуковий сканер відбитків пальців. На це вони витратили 20 хвилин і мінімальну кількість інструментів.

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Деталі. Глава організації Чен Ю сфотографував на смартфон відбитки пальців, залишені на склянці. Далі фахівці обробили дані за допомогою спеціального додатку і вже через 20 хвилин фейкова версія відбитка була готова.

Хакери зламали сканер відбитків пальців на смартфоні всього за 20 хвилин

Систему хакнули за 20 хвилин

За її допомогою вдалося обдурити три смартфони і два зразки іншої електроніки, яка таж має захист зі сканером відбитків.

При цьому розробку програми пішло кілька місяців, а отримати зразок відбитка пальця простіше з дисплея самого смартфона.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно
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