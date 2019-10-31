Хакери зламали сканер відбитків пальців на смартфоні всього за 20 хвилин
Команда Tencent Security наочно довела, що сканери відбитків пальців на смартфоні дуже легко можна зламати. Уразливість хакери показали на великому хакерському заході в Шанхаї.
Як пише scmp.com, хакери зламали ультарзвуковий сканер відбитків пальців. На це вони витратили 20 хвилин і мінімальну кількість інструментів.
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Деталі. Глава організації Чен Ю сфотографував на смартфон відбитки пальців, залишені на склянці. Далі фахівці обробили дані за допомогою спеціального додатку і вже через 20 хвилин фейкова версія відбитка була готова.
Систему хакнули за 20 хвилин
За її допомогою вдалося обдурити три смартфони і два зразки іншої електроніки, яка таж має захист зі сканером відбитків.
При цьому розробку програми пішло кілька місяців, а отримати зразок відбитка пальця простіше з дисплея самого смартфона.
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