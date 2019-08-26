Хакери знайшли новий підступний метод викрадення паролів

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Хакери підслуховують за введенням паролів
Хакери підслуховують за введенням паролів / jeffshore.com

Хакери навчились визначати чужі паролі завдяки звукам, що лунають при наборі тексту на клавіатурі. В цьому переконують експерти із Південного методистського університету, що в Техасі.

Як пише Indepedent, новий метод хакерів настільки ефективний, що його можуть використовувати навіть у громадському шумному місці, коли декілька людей одночасно набирають текст.

До теми: Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони

"Хакери можуть встановити пароль користувача завдяки простому прослуховуванню звуку набору тексту на клавіатурі”, – впевнені дослідники.

Як це працює. Винайшли спеціальну технологію, яка аналізує різні звукові частоти, коли текст набирають одночасно декілька осіб. Після отримання цих звукових сигналів можна розшифрувати, на які клавіші натискали люди, та у якому порядку вони це робили.

Тобто можна не лише дізнатися паролі користувачів, а й зміст приватних листів або телефонних повідомлень.

Метод уберегтись від підслуховування єдиний – не вводити конфіденційну інформацію у публічних місцях.

via GIPHY

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Теги: Новини Техно Інтернет Техно хакери Хакерська атака
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