Хакери знайшли новий підступний метод викрадення паролів

Хакери навчились визначати чужі паролі завдяки звукам, що лунають при наборі тексту на клавіатурі. В цьому переконують експерти із Південного методистського університету, що в Техасі.

Як пише Indepedent, новий метод хакерів настільки ефективний, що його можуть використовувати навіть у громадському шумному місці, коли декілька людей одночасно набирають текст.

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"Хакери можуть встановити пароль користувача завдяки простому прослуховуванню звуку набору тексту на клавіатурі”, – впевнені дослідники.

Як це працює. Винайшли спеціальну технологію, яка аналізує різні звукові частоти, коли текст набирають одночасно декілька осіб. Після отримання цих звукових сигналів можна розшифрувати, на які клавіші натискали люди, та у якому порядку вони це робили.

Тобто можна не лише дізнатися паролі користувачів, а й зміст приватних листів або телефонних повідомлень.

Метод уберегтись від підслуховування єдиний – не вводити конфіденційну інформацію у публічних місцях.

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