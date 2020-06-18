Корпорація Google відзвітувала про виявлення 70 шкідливих розширень для свого фірмового браузера Chrome. Наразі всі вони вже видалені, але жертвами цього шкідливого ПЗ могли стати 32 мільйони користувачів.

Експерти кажуть, что це наймасштабніша хакерська атака на Сhrome за всю історію існування браузера, передає 3dnews.

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Що відомо про загрозу

Більшість з цих небезпечних розширень завантажували історію переглядів користувачів, а також облікові дані для різних акаунтів.

Співзасновник компанії з кібербезпеки Awake Security Гері Голомб заявив, що через браузер зловмисники могли отримати доступ до електронної пошти, платіжних інструментів та іншої важливої інформації.

Хто стояв за створенням і поширенням небезпечних розширень 0 поки не встановили.

Як захиститись

Голомб додав, що виявлені розширення могли обходили захист антивірусних програм. Тож єдиний варіант, щоб уберегти себе – це відмовитися від установки розширень в браузері, або вибирати тільки аддони перевірених розробників.