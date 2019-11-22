Half-Life: Alyx – системні вимоги та трейлер нової частини легендарної гри

В четвер, 21 листопада, компанія Valve представила перший повноцінний трейлер гри Half-Life: Alyx. Як виявилося, для того, аби зіграти в нову частину Half-Life знадобиться не лише VR-шолом, але й потужний комп'ютер.

Half-Life: Alyx – це VR-тайтл, що оповідає про пригоди Алікс Венс – вірної напарниці Гордона Фрімена – в період між першою і другою номерними частинами саги.

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Системні вимоги Half-Life: Alyx

Майбутня новинка буде працювати в зв'язці з шоломами віртуальної реальності, такими як:

Valve Index

Oculus Rift

HTC Vive

Windows Mixed Reality.

Для запуску Half-Life: Alyx потрібно персональний комп'ютер наступних потужностей:

Операційна система: Windows 10

Процесор: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1 060 / AMD Radeon RX 580 на 6 ГБ

Оперативна пам'ять: 12 ГБ.

Здавалося б, цілком доступна ігрова система. Ось тільки треба розуміти, що йдеться про мінімальні системні вимоги.

Трейлер гри Half-Life: Alyx – дивіться відео

Рекомендовані системні вимоги будуть оголошені трохи пізніше. Також примітно, що Valve не вказала, скільки місця на жорсткому диску займе VR-шутер.

Що відомо про серію Half-Life

Нагадаємо, що днями Half-Life виповнився 21 рік, а її сиквел відзначив 15-річчя. Остання на сьогодні глава історії, HL2: Episode 2, вийшла 12 років тому.

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Перші чутки про пригоду в віртуальної реальності почали ходити по мережі в жовтні. Трохи пізніше Valve їх підтвердила. Варто зазначити, що формат майбутньої новинки припав до душі далеко не всім.

Дата виходу Half-Life: Alyx та бонуси

Реліз Half-Life: Alyx відбудеться вже в березні 2020 року. Зараз на передзамовлення екшену діє знижка в 10%. Власники Valve Index отримають гру безкоштовно – причому неважливо, коли вони придбали пристрій, можна придбати його хоч за день до прем'єри тайтла. Втім, вигідніше обзавестися Index до кінця 2019 року, оскільки за це передбачений бонусний контент.

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