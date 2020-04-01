24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Half-Life: Alyx увійшла в топ-20 PC-ігор з найвищою оцінкою в історії

-

Попри деякий скепсис публіки незадовго до релізу, VR-шутер Half-Life: Alyx не лише знайшов свою аудиторію, а й був прийнятий критиками і ґеймерами на ура, ставши чи не популярнішою ніж попередні ігри серії. Всього за тиждень з моменту виходу бойовик пробився в топ-20 найбільш високооцінених PC-ігор в історії на платформі рецензій Metacritic.

У рейтингу кращих PC-ігор на Metacritic шутер в віртуальній реальності від Valve зайняв 17-е місце.

Важливо Чому комп'ютерні ігри під час карантину – хороша ідея

Успіхи Half-Life: Alyx

Екшен має вражаючі 94 бали зі 100 можливих. Втім, хоч піковий онлайн новинки і змусив інші частини франшизи ковтати пил, в плані оцінок вони все одно перебувають помітно вище ніж Alyx – беззастережним лідером рейтингу залишається Half-Life 2. Щодо оригінальної Half-Life, то вона займає почесну четверту сходинку, злегка поступаючись легендарній збірці The Orange Box.

До речі, в загальному заліку для всіх платформ результати Alyx вражають вже не так сильно: новинка займає 104-е місце. Друга Half-Life розташовується на 23-у рядку, а перша – аж на 37-у. Але треба розуміти, що з якоїсь причини іграм для персональних комп'ютерів взагалі важко змагатися з консольними тайтлами (особливо для Nintendo) в плані оцінок.

Трейлер Half-Life: Alyx:

Реліз пригодницького бойовика в віртуальній реальності Half-Life: Alyx відбувся 23 квітня. І хоч гра розрахована на власників VR-пристроїв, народні умільці вже працюють над перенесенням екшену в більш звичний формат.

Крім того гру використовують не лише за призначенням. Так у США вчитель провів у Halfe-Life: Alyx урок геометрії для своїх учнів, використовуючи інтерактивні елементи ігрового світу. Як виявилося, новинка від Valve чудово підходить для цього.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Valve Техно Ігри
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:47 У 2020 році на Донбасі загинули 43 військових: поіменний список
Новини України 31249
сьогодні , 10:12 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
Лікування 21838
сьогодні , 09:06 Huawei інвестує рекордну суму в дослідження нових технологій
IT-бізнес 158
сьогодні , 10:17 Радіотескоп ALMA припинив свою роботу через коронавірус
Космос 87
сьогодні , 11:22 Мінцифри запустило конкурс на найкращий IT-проєкт: хто може взяти участь та як це зробити
Інтернет 61
сьогодні , 07:00 Повний Місяць у квітні 2020: дата
Космос 182
сьогодні , 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Лікування 49039
сьогодні , 08:04 Через коронавірус скасовують техно презентації та виставки: список подій
IT-бізнес 1024
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 08:04 Через коронавірус скасовують техно презентації та виставки: список подій
Анастасія Можаровська
31 березня 20:02 Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
Ірина Полицька
30 березня 09:03 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
30 березня 08:06 Як працювати вдома і не втратити продуктивність: досвід IT-компаній
Ірина Полицька
29 березня 21:50 Як тримати зв'язок з рідними та колегами під час карантину: 10 програм для відеоконференцій
Михайло Года

Новини
Більше новин
Залиште відгук