Half-Life: Alyx увійшла в топ-20 PC-ігор з найвищою оцінкою в історії

Попри деякий скепсис публіки незадовго до релізу, VR-шутер Half-Life: Alyx не лише знайшов свою аудиторію, а й був прийнятий критиками і ґеймерами на ура, ставши чи не популярнішою ніж попередні ігри серії. Всього за тиждень з моменту виходу бойовик пробився в топ-20 найбільш високооцінених PC-ігор в історії на платформі рецензій Metacritic.

У рейтингу кращих PC-ігор на Metacritic шутер в віртуальній реальності від Valve зайняв 17-е місце.

Важливо Чому комп'ютерні ігри під час карантину – хороша ідея

Успіхи Half-Life: Alyx

Екшен має вражаючі 94 бали зі 100 можливих. Втім, хоч піковий онлайн новинки і змусив інші частини франшизи ковтати пил, в плані оцінок вони все одно перебувають помітно вище ніж Alyx – беззастережним лідером рейтингу залишається Half-Life 2. Щодо оригінальної Half-Life, то вона займає почесну четверту сходинку, злегка поступаючись легендарній збірці The Orange Box.

До речі, в загальному заліку для всіх платформ результати Alyx вражають вже не так сильно: новинка займає 104-е місце. Друга Half-Life розташовується на 23-у рядку, а перша – аж на 37-у. Але треба розуміти, що з якоїсь причини іграм для персональних комп'ютерів взагалі важко змагатися з консольними тайтлами (особливо для Nintendo) в плані оцінок.

Трейлер Half-Life: Alyx:

Реліз пригодницького бойовика в віртуальній реальності Half-Life: Alyx відбувся 23 квітня. І хоч гра розрахована на власників VR-пристроїв, народні умільці вже працюють над перенесенням екшену в більш звичний формат.

Крім того гру використовують не лише за призначенням. Так у США вчитель провів у Halfe-Life: Alyx урок геометрії для своїх учнів, використовуючи інтерактивні елементи ігрового світу. Як виявилося, новинка від Valve чудово підходить для цього.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно