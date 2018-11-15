Характеристики гібридного процесора AMD Ryzen 7 3700U засвітились в мережі

Компанія Advanced Micro Devices невдовзі виведе на ринок лінійку гібридних процесорів Ryzen 3000 серії, які належать до сімейства Picasso. В кількох бенчмарках вже виявили один із інженерних зразків нового APU.

Про це повідомляє Overclockers.

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Виявлений чіп носить маркування ZM370SC4T4MFG_38 / 22_Y, під яким ховається досвідчений екземпляр мобільного AMD Ryzen 7 3700U. У його розпорядженні є чотири ядра x86 з підтримкою багатопоточності, що працюють на частоті від 2,2 до 3,8 ГГц, 4 МБ кеш L3, а також графіка Radeon RX Vega 10. Іншими словами, з точки зору технічних характеристик новинка є повною копією Ryzen 7 2700U (4 ядра / 8 потоків, 2,2 / 3,8 ГГц, Radeon RX Vega 10), представленого більше року тому.



Характеристики нового процесора AMD Ryzen 7 3700U

Згідно з наявними дорожніми картам AMD, гібридні процесори Picasso будуть являти собою поліпшений варіант Raven Ridge і про будь-які істотні архітектурні нововведення в їхньому випадку говорити не доводиться.

У нових APU компанія має намір поліпшити співвідношення енергоспоживання і продуктивності, що, ймовірно, буде досягнуто за рахунок переходу на мікроархітектуру Zen + і більш досконалі (імовірно 12-нм) технологічні норми.



Дорожня карта AMD

Що стосується термінів релізу нових мобільних APU від AMD, то презентація пристроїв на їх основі може відбутися в ході січневої виставки CES 2019.

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