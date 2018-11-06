Характеристики нових навушників Apple AirPods 2 стали відомі до анонсу

Презентацію нових навушників AirPods 2 користувачі чекали ще під час презентації Apple 30 жовтня. Однак, тоді їх не представили, ба більше, навіть не натякнули, коли чекати нову версію навушників.

Однак, зараз в мережі з’явилась інформація про характеристики, тож презентація бездротових AirPods 2 не за горами.

Як пише видання MacRumors, Apple AirPods 2 з'явилися в базі даних організації Bluetooth SIG, яка їх сертифікувала. Однак, зараз в мережі з’явилась інформація про характеристики, тож презентація бездротових AirPods 2 не за горами.

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Так, нова версія AirPods буде підключатися до iPhone, iPad, або Mac через версію Bluetooth 5.0.

Apple AirPods 2 можуть представити в листопаді або в грудні

Окрім того, AirPods 2 мають отримати поліпшений чіп бездротового зв'язку, який підтримує функції Hey Siri.

Також Apple розширила товарний знак AirPods на таку категорію, як "датчики здоров'я". Тож. Ймовірно, нові бездротові навушники отримають функцію, спрямовану на відстеження здоров'я в AirPods 2.

Коли відбудеться презентація – поки невідомо. Експерти припускають, що AirPods 2 можуть представити наприкінці листопада або вже у грудні.

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