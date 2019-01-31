Характеристики бюджетного смартфона Google Pixel 3a XL "злили" в мережу

В базі даних бенчмарка Geekbench виявили згадку про бюджетний смартфон від компанії Google. Новинка отримає назву Pixel 3a XL та стане "старшим братом" ще неанонсованого Pixel 3 Lite.

Основні характеристики Google Pixel 3a XL. Смартфон працює на 8-ядерному чіпсеті від Qualcomm в парі з 4 ГБ оперативної пам'яті і набирає 1640 балів в одноядерному і 4973 бали в багатоядерному режимах відповідно. Ймовірно, Pixel 3a Lite XL побудований на базі Snapdragon 710 з тактовою частотою 1,7 ГГц, але це ще належить уточнити, повідомляє 4PDA.

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Що відомо про Google Pixel 3 Lite? У свою чергу інсайдери стверджують, що Google Pixel 3 Lite буде забезпечена процесором Qualcomm Snapdragon 670 і 4 ГБ оперативної пам'яті. Топовий чіп Snapdragon 855 дістанеться флагманам, які можуть представити восени.



Характеристики Pixel 3a Lite XL

Дата анонсу бюджетних смартфонів Google Pixel. Відзначимо, анонс бюджетних "пікселів" відбудеться в першій половині 2019 року.

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