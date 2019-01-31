Характеристики бюджетного смартфона Google Pixel 3a XL "злили" в мережу

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Google Pixel 3a XL: характеристики
Google Pixel 3a XL: характеристики / Android Headlines

В базі даних бенчмарка Geekbench виявили згадку про бюджетний смартфон від компанії Google. Новинка отримає назву Pixel 3a XL та стане "старшим братом" ще неанонсованого Pixel 3 Lite.

Основні характеристики Google Pixel 3a XL. Смартфон працює на 8-ядерному чіпсеті від Qualcomm в парі з 4 ГБ оперативної пам'яті і набирає 1640 балів в одноядерному і 4973 бали в багатоядерному режимах відповідно. Ймовірно, Pixel 3a Lite XL побудований на базі Snapdragon 710 з тактовою частотою 1,7 ГГц, але це ще належить уточнити, повідомляє 4PDA.

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Що відомо про Google Pixel 3 Lite? У свою чергу інсайдери стверджують, що Google Pixel 3 Lite буде забезпечена процесором Qualcomm Snapdragon 670 і 4 ГБ оперативної пам'яті. Топовий чіп Snapdragon 855 дістанеться флагманам, які можуть представити восени.

Pixel 3a Lite XL
Характеристики Pixel 3a Lite XL

Дата анонсу бюджетних смартфонів Google Pixel. Відзначимо, анонс бюджетних "пікселів" відбудеться в першій половині 2019 року.

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Теги: Техно Смартфони Google Google Pixel Google Pixel 3
Джерело: Техно
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