Характеристики смартфона OnePlus 7 "злили" в мережу

В мережі з'явилися перші характеристики неанонсованого смартфона OnePlus 7. Детальний витік не лише підтвердив чутки щодо зміни дизайну флагманської лінійки, але й розсекретив всі характеристики пристрою.

Як повідомляє 4PDA, інтернет-ресурс SlashGear з посиланням на власні джерела опублікував докладні специфікації флагмана OnePlus 7.

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Характеристики. За наявною інформацією, смартфон отримає 6,5-дюймовий дисплей Optic AMOLED з роздільною здатністю Full HD + (2340 x 1080 пікселів), який буде позбавлений вирізів і отворів.

За продуктивність буде відповідати комбінація з новітнього процесора Snapdragon 855 і 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X, обсяг вбудованого сховища складе 128 ГБ. Топову конфігурацію оснастять 10 ГБ оперативки і накопичувачем на 256 або 512 ГБ.



Ймовірний дизайн смартфона OnePlus 7

Повідомляється, що OnePlus 7 також забезпечать модемом Snapdragon X55, призначеним для роботи в мережах 5G.

По частині бездротових інтерфейсів пристрою приписують Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.0 (з підтримкою кодеків aptX і aptX HD), GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Апарат оснастять портом USB Type-C і слотом для двох SIM-карт.

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У список допоміжних датчиків входять акселерометр, гіроскоп, електронний компас, датчик серцевого ритму, датчик Холла, сенсори наближення і освітленості.

Камери. 16-мегапіксельна фронтальна камера з висувним механізмом розташується на верхньому торці корпусу. Основна камера з LED-спалахом буде складатися з двох сенсорів: 48 Мп (0,8 мкм, f / 1.79) і 5 Мп (1,12 мкм, f / 2.4). Модуль розміститься вертикально по центру задньої кришки.



OnePlus 7 отримає безрамковий дизайн

Серед можливостей камери називаються розпізнавання сцени за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, портретний і професійний режими, нічна, панорамна і уповільнена зйомка, підтримка HDR і RAW, режим зйомки зі студійним освітленням.

Дата анонсу. Ймовірно, OnePlus 7 представлять в травні 2019 року, а першу демонстрацію можливостей майбутнього флагмана, включаючи 5G-підключення, компанія проведе вже в найближчі дні під час виставки MWC 2019, яка пройде з 25 до 28 лютого в Барселоні.

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