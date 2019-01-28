Характеристики та дата анонсу смартфона Xiaomi Mi 9 з'явились в мережі

В китайській соціальній мережі Weibo опублікували тизер неанонсованого смартфона Xiaomi Mi 9. Джерело не лише підтвердило одну із ключових функцій майбутнього флагмана, але й розкрив дату анонса новинки.

Зображення не розкриває дизайн пристрою, однак чітко демонструє підекранний сканер відбитків пальців. Імовірно, йдеться про датчик зі збільшеною площею, який анонсували раніше, повідомляє 4PDA.

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Китайське джерело також опублікувало специфікації смартфона, що збігаються з попередніми витоками.

Характеристики Xiaomi Mi9

За наявною інформацією, Xiaomi Mi9 отримає 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD +, співвідношенням сторін 19: 9 і каплевидним вирізом під селфі-камеру. Пристрій оснастять 8-ядерним процесором Snapdragon 855 з LTE-модемом X24 від Qualcomm, 6 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим накопичувачем місткістю 128 ГБ. Ємність акумулятора з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 4.0 потужністю 32 Вт складе 3 500 міліампер годин.



Xiaomi Mi9 представлять у лютому

Основна камера пристрою буде складатися з трьох сенсорів: основного на 48 Мп (Sony IMX586), допоміжного на 12 Мп і ToF-модуля. Роздільна здатність селфі-камери з датчиком Sony IMX 576 складе 24 мегапікселя.

Xiaomi Mi9 буде працювати під управлінням ОС Android 9.0 Pie з фірмовою графічною оболонкою MIUI 10.



Характеристики Xiaomi Mi9

Дата релізу та ціна Xiaomi Mi9

Точної дати анонса джерело не наводить, проте судячи з тизера, смартфон представлять в лютому 2019 року. Очікувана ціна новинки – 450 доларів (близько 12 500 гривень).

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