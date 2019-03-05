Характеристики та фото смартфона Honor 20 опублікували в мережі до анонсу

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Honor 20: фото, характеристики, ціна
Honor 20: фото, характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Майже через рік після анонсу смартфона Honor 10 в мережі з’явилися перші подробиці щодо наступника флагманського смартфона – Honor 20. Джерелом витоку став китайський інсайдер iChangezone, який в соціальній мережі Weibo опублікував знімки та детальні характеристики новинки.

Як повідомляє GizmoСhina, детальне зображення задньої панелі Honor 20 проливає світло на особливості дизайну девайса. Зокрема, воно натякає на підекранний сканер відбитків пальців. Наявність і форма вирізів в екрані поки не підтверджені.

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Характеристики та дизайн новинки. За наявною інформацією, основна камера смартфона з потрійним оптичним зумом буде складатися з сенсорів на 48, 20 і 8 Мп, роздільна здатність фронталки – 32 Мп.

Honor 20
Ймовірний дизайн Honor 20

"Серцем" пристрою стане 8-ядерний чіпсет Kirin 980 з підтримкою фірмових технологій GPU Turbo, CPU Turbo, Link Turbo і Gaming +.

Джерело повідомляє, що новинка отримає 6,1-дюймовий OLED-дисплей, виділений аудіочіп, 3,5-міліметровий роз'єм для навушників і акумулятор ємністю 3650 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт.

Ймовірні технічні характеристики Honor 20

  • ДисплейДіагональ: 6,1 дюйма
    Роздільна здатність: 2340 x 1080 пікселів
    Тип: OLED
  • ПроцесорKirin 980
  • ВідеопроцесорMali-G76MP10
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ / 512 ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 20 Мп + 8 Мп
    Фронтальна: 32 Мп
  • Акумулятор3 650 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie з фірмовою оболонкою EMUI 9

 

Дата презентації та ціна. Анонс Honor 20 ймовірно відбудеться вже в березні. Очікувана ціна ґаджета складає 447 доларів (близько 12 000 гривень) за версію 6/128 ГБ, конфігурації 8/128 ГБ і 8/256 ГБ інсайдер попередньо оцінив в 507 доларів (близько 13 600 гривень) і 556 доларів (близько 15 000 гривень) відповідно.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Ціни Huawei
Джерело: 24 Канал
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