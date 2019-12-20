Характеристики та ціна Samsung Galaxy S10 Lite потрапили у мережу до анонсу

Ще кілька місяців тому з'явилися чутки про плани Samsung випустити доступнішу версію флагмана Galaxy S10 з приставкою Lite. Слідом за першими зображеннями інсайдерам вдалося отримати детальний список характеристик і новий рендер моделі за кілька днів до передбачуваної презентації.

Особливості нового смартфона

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За даними джерел Gsmarena, смартфон отримає 6,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400x1080 пікселів і співвідношенням сторін 20:9.

Cелфі камера на 12 Мп буде врізана по центру верхньої частини передньої панелі пристрою. За продуктивність Galaxy S10 Lite відповідатиме восьмиядерний процесор Snapdragon 855, причому незалежно від регіону продажів. Новинка отримає 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до 1 ТБ за допомогою карти microSD.



Нові рендери Samsung S10 Lite

До складу основної камери увійде сенсор на 48 Мп зі світлосилою f/2.0 і підтримкою технології оптичної стабілізації tilt-OIS, що дозволяє об'єктиву компенсувати тряску. Також пристрій отримає 12-мегапіксельний сенсор з ширококутною оптикою (f/2.2) і макрооб'єктив з роздільною здатністю 5 Мп (f/2.4).

Samsung Galaxy S10 Lite буде обладнаний акумулятором місткістю 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю до 45 Вт. З коробки модель отримає Android 10 з фірмовою оболонкою One UI 2.0.

Ціна

Передбачувана ціна пристрою становить 679,99 євро (17 677 гривень). Точна дата анонсу смартфона виробником ще не оголошена.

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