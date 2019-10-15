Harley-Davidson зняла з виробництва електромотоцикли LiveWire: причини

Компанія Harley-Davidson оголосила про припинення виробництва та продажу електричних мотоциклів LiveWire. Причиною такого рішення стала зовсім не ціна транспортного засобу, а неприємна проблема технічного характеру.

Що відомо про електромотоцикл? Harley-Davidson позиціонує LiveWire як рішення для байкерів молодого покоління. Перший концепт новинки був представлений ще в 2014 році, але готова до виробництва версія з'явилася лише в листопаді 2018 року, повідомляє The Verge.

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У продаж мотоцикл з електродвигуном надійшов за ціною 30 000 доларів (орієнтовно 746 тисяч гривень) у вересні 2019 року, але незабаром продажі зупинили через велику кількість скарг.

Анонс електромотоцикла Harley-Davidson LiveWire – дивіться відео

Що не так з новинкою? Багато покупців зіткнулися з проблемами при спробі зарядити електробайк від домашньої мережі – після того, як проблема була підтверджена виробником, поставки моделі тимчасово припинилися. При цьому самі мотоцикли визнані вендором безпечними для використання – проблема стосується лише можливості їх "заправки".

Вирішення проблеми. У своїй заяві компанія повідомила, що зараз проводиться додаткове тестування моделі. Очікується, що виробництво і продаж електричних мотоциклів будуть відновлені після усунення проблеми. Власників новинки виробник закликає заряджати свій транспорт лише в дилерських центрах до остаточного вирішення проблеми.

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