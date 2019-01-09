Harman оновила лінійку бездротових навушників JBL

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Harman оновила лінійку бездротових навушників JBL
Harman оновила лінійку бездротових навушників JBL / Фото з вільних джерел

На виставці CES 2019 компанія Harman представила оновлену лінійку навушників JBL. До списку анонсованих пристроїв увійшли True Wireless-моделі та просунуті накладні Bluetooth-гарнітури із функцією активного шумозаглушення.

Про це повідомляє 4PDA.

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Серія JBL Live примітна не тільки якісним звучанням, але і підтримкою голосових помічників Google Assistant та Alexa. Активація асистента проводиться дотиком сенсорної чашки навушника. У лінійку увійшли відразу п'ять моделей: внутрішньоканальні провідні Live 100 і бездротові Live 200BT, накладні Live 400BT і Live 500BT, а також повнорозмірні Live 650BT.

JBL Live 200
Бездротовы навушники JBL Live 200

Старші моделі лінійки підтримують технологію TalkThru, яка знижує гучність музики і дозволяє розмовляти із співрозмовником, не знімаючи навушників. Функція Ambient Aware, навпаки, пропускає найбільш гучні шуми, які попередять власника навушників про можливу небезпеку на вулиці. Флагманська модель Live 650BT додатково оснащена функцією активного шумозаглушення.

JBL Live 650 BT
Навушники JBL Live 650 BT

Окрім того, компанія представила JBL Reflect Flow – спортивну модель з захистом корпусу від поту і надійною посадкою у вусі. Навушники оснащені підтримкою голосових асистентів, а також технологіями TalkThru і Ambient Aware.

Такий набір дозволить не відволікатися від занять ні на секунду, залишатися на зв'язку з оточуючими, і управляти смартфоном без допомоги рук. Ємності вбудованого акумулятора зарядного кейса вистачить на 30 годин автономної роботи далеко від розетки.

Відзначимо, дата початку продажів і ціна всіх новинок будуть оголошені пізніше.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно CES 2019 Ґаджети
Джерело: Техно
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