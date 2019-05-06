HASA опублікувала унікальний знімок Всесвіту

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HASA опублікувала унікальний знімок Всесвіту

Астрономи NASA поділилися у блозі найбільш детальним зображенням Всесвіту: воно складається з 7 із половиною тисяч фотографій, які телескоп Hubble знімав протягом 16 років.

У знімок вмістилося 265 тисяч галактик, а його оригінальне дозвіл складає 20 791 на 19 201 піксель.

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Космічне агентство назвало знімок "книгою з історії галактик", так як на ньому показані зоряні системи, які сформувалися через лише 500 мільйонів років після Великого вибуху.

Дивіться відео, котре підготувала NASA:

Оцінити працю вчених можна двома способами: подивитися відео NASA або завантажити фото, яке важить один гігабайт.

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Теги: Новини Техно Техно Космос NASA
Джерело: Техно 24
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