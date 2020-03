HBO випустить серіал за мотивами гри The Last of Us

Компанія HBO почала роботу над серіалом за мотивами гри The Last of Us. Над проєктом працюватиме сценарист серіалу "Чорнобиль" Крейг Мейзін та геймдиректор гри Ніл Дракманн.

Що відомо про творців та сюжет

Як повідомляє The Hollywood Reporter, Мейзін та Дракменн також виступлять виконавчими продюсерами поряд з Керолін Штраусс, 'яка працювала над картинами "Клан Сопрано", "Прослушка" та "Гра престолів", та Еваном Велсі ­– президентом Naughty Dog.

Сюжет серіалу охопить події оригінальної The Last of Us, а головними героями стануть персонажі гри Джоел та Еллі. При цьому HBO не виключає, що в разі успіху може випустити продовження серіалу, яке базуватиметься на сюжеті майбутньої гри The Last of Us: Part II.

Що відомо про гру

The Last of Us вийшла влітку 2013 року ексклюзивно для PlayStation 3, а пізніше була перенесена на PS4. Гра вважається одним з головних ексклюзивів Sony.