Вітання з Геловіном: NASA показало моторошне фото Сонця

Комічне агентство NASA оприлюднило фото із зображенням Сонця. Цікаво, що світило на знімку виглядає як моторошний "ліхтар Джека", вирізаний з гарбуза.

Таким чином агентство вирішило привітати людство із прийдешнім Геловіном.

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"Ні, це не вогненний ліхтар Джека. Це Сонце!", – прокоментували фото у NASA.

Деталі про знімок. Це фото не свіже, його зробили ще у жовтні 2014 року за допомогою супутника Solar Dynamics Observatory. На зображенні можна побачити активні області Сонця.

Вони виглядають тут яскравіше, бо саме ці ділянки випромінюють більше світла та енергії. Вони свідчать про інтенсивніше магнітне поле, що розміщене у атмосфері Сонця, так званій "короні".

На фото поєднали два набори екстремальних ультрафіолетових довжин хвиль, і підфарбували їх у золотавий та жовтий кольори.

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