Хідео Кодзіма розкрив секрети гри Death Stranding

Довгий час Death Stranding залишалась загадковою та незрозумілою грою для широкої публіки: кожен новий трейлер ще більше заплутував геймерів. На щастя, перед релізом проекту його автор Хідео Кодзіма почав поступово розповідати про своє творіння.

Спершу геймерам представили ролик, який показав різні ігрові механіки, а тепер і сам геній видав деякі секрети свого дітища, повідомляє 4PDA.

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Слідом за 49-хвилинним роликом з TGS 2019 в мережі з'явилося відразу два об'ємних інтерв'ю з Хідео Кодзіми: на порталах Game Informer і GameSpot. У них відомий японець розповів журналістам про багато деталей Death Stranding, які раніше тримали в таємниці.

Геймплей Death Stranding – дивіться відео

Головні особливості Death Stranding:

Кодзіма вважає, що його тайтл покладе початок новому жанру – Strand Games. Оскільки однієї гри може бути недостатньо, щоб закріпити свіжу ідею, геймдизайнер подумує випустити ще кілька схожих проектів – в тому числі і сиквели Death Stranding. Геймдизайнер як і раніше не до кінця розуміє власне творіння, але вважає, що загальний концепт можна описати японським поняттям omoiyari. Воно означає уважність, співчуття до інших. У грі будуть "лайки". Їх можна отримати, якщо залишений вами предмет стане в нагоді кому-небудь іншому: за кожне його використання нараховується один "лайк". Можна отримати і більше, але тільки якщо так вирішить геймер, який виявив ваш подарунок. Ніякої користі від самих "пальців вгору" немає, це просто приємний бонус, свого роду чайові. В Death Stranding доведеться стежити за дійсно великою кількістю параметрів. Це, впевнений автор, додає реалізму. Як і дійсно величезний відкритий світ, за яким просто весело ходити. На закиди в створенні "симулятора ходьби" Кодзіма відповідає просто: люди ще не до кінця розуміють новий жанр.

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Дата виходу Death Stranding. Нагадаємо, Death Stranding вийде вже 8 листопада 2019 року. Поки заявлена ​​лише одна платформа, консоль Sony PlayStation, однак згідно популярній думці, Death Stranding не буде ексклюзивом Sony – надто вже багато на це вказує.

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