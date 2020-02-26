Хідео Кодзіма та Electronic Arts не поїдуть на конференцію GDC2020 через коронавірус

Хідео Кодзіма та його студія Kojima Productions, а також компанія Electronic Arts, оголосили, що пропустять майбутню ігрову конференцію Game Developers Conference 2020, яка запланована на 16 – 20 березня. Причина відмови від участі проста – розповсюдження коронавірусу Covid 2019.

З чим мала приїхати Kojima Productions

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Хідео Кодзіма повинен був виступати на майбутньому заході Game Developers Conference 2020. Відвідувачі також могли б зустрітися з програмістом штучного інтелекту Еріком Джонсоном, але все скасувалося, повідомляє Overclock3D.

Electronic Arts на виставці

Серед планів Electronic Arts були різні конференцій в сфері розробки ігор, включаючи тему застосування штучного інтелекту в шутерах, управління командами великих ігор, створенні звуку для Anthem і розповіді про внутрішній устрій компанії.

Обидві студії зізналися, що вони довго думали над своїми рішеннями, але вважають, що з нинішньою ситуацією з коронавірусом і його поширенням людям краще не збиратися в одному місці і закликали своїх фанатів і геймерів не відвідувати найближчим часом ніяких великих зібрань.

Що важливо знати про коронавірус в Китаї? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США та в низку країн Європи. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія (північні регіони). Там хворобу виявили в 322 людей, а померло від неї 10 хворих. В Україні не зафіксовано жодного випадку зараження небезпечним вірусом з Китаю.



Covid‑2019 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 2 768 людей, загалом захворіли 81 191 людина (дані станом на день 26 лютого 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 30 279 людей одужали від коронавірусу.



До слова, через спалах Covid‑2019 вже відмінили масштабну виставку мобільної електроніки MWC 2020.

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