У вівторок, 13 листопада, гра Hitman 2 від студії IO Interactive вийшла на PlayStation 4, Xbox One та PC. Гра отримає кілька нових режимів та безліч нових інструментів для вбивств.

До слова, гру Hitman 2 не варто плутати із Hitman 2: Silent Assassin, яка з’явилася ще в 2002 році для консолей PS2, Xbox та Gamecube. Нова гра продовжить серію про лисих вбивць-агентів 47, яку презентували в 2016 році.

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Hitman 2 отримає кооперативний режим, а також нові можливості досліджувати світ та планувати свої вбивства за допомогою великого набору зброї та інструментів.

Мінімальні системні вимоги Операційна система Windows 7 (64-біт)

Windows 7 (64-біт) Процесор Intel Core i5-2500K (3,3 ГГц) / AMD CPU Phenom II X4 940

Intel Core i5-2500K (3,3 ГГц) / AMD CPU Phenom II X4 940 Відеокарта NVIDIA GTX 660 или AMD HD 7870

NVIDIA GTX 660 или AMD HD 7870 Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску60 ГБ Рекомендовані системні вимоги Операційна система Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64 -біт)

Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64 -біт) Процесор Intel Core i7-3770 (3,4 ГГц) / AMD CPU AMD FX-8350 (4 ГГц)

Intel Core i7-3770 (3,4 ГГц) / AMD CPU AMD FX-8350 (4 ГГц) Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290

NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290 Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому дискуОп Окрім того, розробники раніше представили першу ціль Агента 47 – Марка Фаба. Актор, який подарував своє обличчя безжалісному вбивці з "бондіани", Шон Бін постав у промо-ролику, в якому запрошував Агента 47 на зустріч в Майамі. Трейлер Hitman 2 з Шоном Біном – дивіться відео Зазначимо, Марк Фаба пробуде в Hitman 2 обмежену кількість часу. Він з'явиться в грі 20 листопада, після чого у геймерів буде десять днів на спроби вистежити і вбити його. За розправу над героєм Шона Біна користувачі отримають в нагороду ексклюзивну зброю.

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Стандартна версія гри обійдеться користувачам в 59,99 доларів (близько 1 600 гривень), проте в для PC її можна придбати за 799 гривень. Придбати Hitman 2 можна в офіційних магазинах PlayStation та Xbox, а також в Steam.

Офіційний трейлер гри Hitman 2 – дивіться відео

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