Хлопець вчинив самогубство через "дешевий" смартфон: деталі трагедії

597 Читать новость на русском
Хлопець вчинив самогубство через "дешевий" смартфон
Хлопець вчинив самогубство через "дешевий" смартфон / Video Blocks

В Індії 18-річний хлопець покінчив з життя самогубством через "дешевий" смартфон. За попередніми даними батьки відмовилися купувати юнаку дорогий пристрій, аби грати в популярну PUBG.

В Індії гра PUBG особливо популярна і захоплення нею, особливо в мобільній версії PUBG Mobile, часом доходить серед підлітків до крайності, передає сайт Gizchina.

Читайте також: Гра Cyberpunk 2077 залишилась без креативного директора: деталі

Хоча розслідування інциденту досі триває, поліція вже повідомила перші деталі. Хлопець з району Мумбаї під назвою Керла вимагав від батьків купити йому смартфон за 515 доларів, тоді як сім'я могла дозволити витратити на пристрій не більше 280 доларів.

Після відмови батьків купити більш дорогий пристрій, він наклав на себе руки у власній кімнаті.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Росія змінює тактику стосовно України, – експерт
сьогодні
4861
Теги: Кримінальні новини Техно Смартфони Ігри Індія Самогубство Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
4 лютого 18:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 693
Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
3 лютого 20:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 2240
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
3 лютого 18:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 670
Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
2 лютого 20:08 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
3621
Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
31 січня 13:01 Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
4998
NASA захищатиме Землю від астероїдів
28 січня 22:09 NASA захищатиме Землю від астероїдів
Борис Немировський 1168
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук