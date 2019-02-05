Хлопець вчинив самогубство через "дешевий" смартфон: деталі трагедії

В Індії 18-річний хлопець покінчив з життя самогубством через "дешевий" смартфон. За попередніми даними батьки відмовилися купувати юнаку дорогий пристрій, аби грати в популярну PUBG.

В Індії гра PUBG особливо популярна і захоплення нею, особливо в мобільній версії PUBG Mobile, часом доходить серед підлітків до крайності, передає сайт Gizchina.

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Хоча розслідування інциденту досі триває, поліція вже повідомила перші деталі. Хлопець з району Мумбаї під назвою Керла вимагав від батьків купити йому смартфон за 515 доларів, тоді як сім'я могла дозволити витратити на пристрій не більше 280 доларів.

Після відмови батьків купити більш дорогий пристрій, він наклав на себе руки у власній кімнаті.

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