Хлопець відібрав свою PlayStation у грабіжника: деталі інциденту

11-річний хлопець із Північної Кароліни серйозно порушив плани грабіжників, які проникли до його будинку, аби винести побутову техніку. При цьому захистив сімейне майно неповнолітній герой за допомогою мачете.

Що трапилося? За повідомленнями ABC, 14 червня в один з будинків Північної Кароліни проникли зловмисники.

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У житловому приміщенні перебував лише 11-річний підліток, якого грабіжники не вважали серйозною загрозою і замкнули в туалеті, сфокусувавшись на викраденні побутової техніки. Але хлопчина виявився не таким простим.

Як юнак дав відпір зловмисникам? Хлопець зумів вибратися з туалету. Він не кинувся кликати на допомогу, як на його місці зробила б більшість дітей. Замість цього школяр схопив мачете, який лежав в спальні, що примикає до туалету, підкрався до грабіжника і завдав йому удар в потилицю.



Маленький герой Брендон Сміт

У відповідь чоловік вдарив дитину в живіт, але малюк не здався і спробував атакувати зловмисника ще раз. Він промахнувся і отримав ще одну ляпас від злодія.

Останній спробував забрати з собою хоча б кілька цінних речей, включаючи телевізор і консоль PlayStation, але раптово зрозумів, що стікає кров'ю. Тоді грабіжник залишив награбоване і в поспіху покинув будинок.



Джатавеон Хол – горе-грабіжник

Затримання злодіїв. Поліція швидко знайшла горе-розбійника. Досить було зателефонувати в локальні лікарні і запитати, чи не надходив до них пацієнт з різаною раною на потилиці. Злочинцем виявився 19-річний Джатавеон Хол, якому вже пред'явили звинувачення за проникнення на приватну власність, спробу крадіжки, викрадення і напад на дитину віком менше 12 років. Відповідні звинувачення пред'явлені і його товаришам.

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