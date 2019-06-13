Хочу зробити Україну цифровим лідером, – Зеленський поділився амбітним планом
Президент Володимир Зеленський за 5 років хоче перевести 90% усіх державних послуг в режим онлайн. Завдяки цьому у країні збираються й подолати корупцію, зменшивши кількість взаємодії громадян і бізнесу з владою.
Так, в Україні готуватимуть ініціативи й законопроекти, що зніматимуть бар’єри до цифрової економіки та електронного урядування. У цьому впевнений президент Володимир Зеленський. Він разом із експертами у сфері ІТ взяв участь в обговоренні концепції "Держава у смартфоні".
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Я хочу швидких змін. Я вірю у ваш талант і бажання зробити Україну цифровим лідером і гарантую вам політичну волю,
– наголосив глава держави.
Радник Володимира Зеленського з питань діджиталізації Михайло Федоров зазначив, що вже цього року українці відчують "смак електронних послуг нового покоління". Щоправда, він не уточнив, яких саме сфер вони торкнуться.
Амбітні плани президента і його команди на 5 наступних років стосуються:
- розвитку інструментів електронної держави та демократії;
- цифрової ідентифікації;
- кібербезпеки;
- наведення ладу у державних реєстрах;
- електронного народовладдя (електронних соцопитувань, виборів).
Усі ці завдання включать до єдиного плану дій.
Додамо, що діджиталізація була одним із ключових напрямів у програмі, з якою Володимир Зеленський ішов на вибори.
Що таке "Держава в смартфоні"? Це – концепція співпраці суспільства і держави на чотирьох рівнях: інформації про державу, комунікації з державою, транзакцій з державою та залучення у керуванні державою. І все це – шляхом електронного урядування.