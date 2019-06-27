HongMeng OS від Huawei: нові деталі про перспективну заміну Android

Незабаром після оголошення про розробку власної операційної системи компанія Huawei почала активно розвивати проект під кодовою назвою HongMeng OS. Китайському вендору вдалося привернути більше півмільйона розробників задля створення альтернативи додаткам Google.

Нові деталі про HongMeng OS. Як повідомляє Gizchina, під час конференції China Open Source Summit 2019 компанія оголосила про дату релізу ключового елемента майбутньої мобільної ОС, який значно прискорить роботу смартфонів.

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Віце-президент зі стратегії та розвитку Huawei Сяо Ран оголосив, що компілятор Huawei Ark з відкритим вихідним кодом буде офіційно доступний для розробників вже в серпні цього року. Компанія запросила партнерів приєднатися до спільноти під назвою "Ковчег для друзів" для "побудови справедливої, відкритої, здорової і безпрограшної глобальної екосистеми".



Сяо Ран анонсував вихід клчового елемента HongMeng OS

За заявою вендора, Huawei Ark здатний поліпшити плавність роботи системи на 24%, швидкість її відгуку на 44%, і прискорити програми сторонніх розробників на 60%.

Перспективи HongMeng OS. На думку китайського ресурсу TechWeb, основною складністю запуску HongMeng OS стане не проблема розробки самого коду, а створення супутньої екосистеми.

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Очікується, що активна участь сторонніх розробників прискорить реліз і поширення нової ОС в якості заміни Android для смартфонів вендора.

Що відомо про HongMeng OS? Після того, як 7 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указпро заборону використання обладнання Huawei на території країни, про припинення співпраці з китайським вендором оголосила компанія Google. Зауважимо, пошуковик залишається одноосібним постачальником операційної системи Android, а саме на ній і працюють пристрої Huawei.



Це змусило китайського виробника до рішучих кроків: він офіційно анонсував ОС, над якою розробники компанії працюють з 2012 року. За чутками, нову операційну систему компанія Huawei представить вже цієї осені, разом із смартфоном Huawei Mate 30. Як стверджують джерела, HongMeng буде працювати на 60% швидше, ніж Android.

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