Бренд Honor недавно представив нові смарт-телевізори X1 Smart TV, але про деякі їх особливості в компанії не розповіли. Наприклад, виявилося, що Honor X1 Smart TV вмикається всього за 2 секунди.

Такою швидкістю ввімкнення не можуть похвалитися навіть деякі флагманські смарт-телевізори. 24 канал ознайомився з характеристиками незвичного телевізора.

Цікаво Представили потужний домашній роутер Huawei B535: ціна в Україні

Зі сплячого режиму Honor X1 Smart TV виходить всього за 1 секунду. На виключення і перехід в сплячий режим також потрібно не більше 1 секунди.

Також телевізори Honor X1 Smart TV виділяються повною відсутністю реклами. Пристрій випускається у версіях з 50, 55- і 65-дюймовими екранами з роздільною здатністю 4K.

Характристики Honor X1 Smart TV

Телевізори Honor X1 Smart TV працюють на основі фірмової платформи Hongmeng OS 1.0 (HarmonyOS). Виробник спеціально наголошує в описах на сайті та в магазинах, що ця платформа не включає рекламу.

Телевізор оснащується екраном з роздільною здатністю 4K (3840х2160 пікселів) з охопленням 92% колірного простору DCI-P3. Він володіє тонкими рамками, дисплей займає 94% передньої панелі. Для поліпшення зображення підтримується технологія динамічної компенсації якості зображення MEMC, яка покликана зробити картинку на екрані більш плавною, а деталі зображення – більш чіткими.

В основі лежить SoC Honghu 818, як і в торішніх Honor Smart Screen, 2 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Це дозволяє телевізору справлятися з декодуванням не тільки 4K, а й 8K на швидкості 30 кадрів в секунду. За звук відповідаю чотири динаміки потужністю 10 Вт, 31-сегментний еквалайзер і фірмова технологія поліпшення звуку Huawei Histen.

Не пропустіть Xiaomi представила лазерний 4K-проектор і двохдіапазонний роутер

Ціна

Першим регіоном, де телевізори з'явилися в магазинах став Китай. Наразі пропонується лише найстарша модель в лінійці – діагоналлю 65 дюймів. Вона доступна з помітною знижкою для перших покупців. 65-дюймову версію можна купити за 420 доларів (11 168 гривень) замість стандартних 462 доларів.