Флагманську лінійку смартфонів Honor 20 представили офіційно: характеристики і ціна

Китайська компанія Huawei 21 травня провела у Лондоні офіційну презентацію нову флагманську лінійку смартфонів Honor 20. Найбільше уваги привертає камера, що отримала одразу 4 модулі.

Honor 20 Pro

Дизайн. Смартфон отримав All-View-дисплей з діагоналлю 6,26 дюйма. Для селфі-камери інженери використали таке ж рішення, як і у флагмані від Samsung – Galaxy S10. Тобто камеру заховали у спеціальному вирізі в екрані.

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Сканер відбитків пальців розмістили на бічній панелі. Це справді дуже комфортне розміщення, але не нове – вже кілька років таке рішення застосовує Sony у своїх смартфонах. Краї смартфона по краях заокруглені, що забезпечує комфортніше розміщення у руці.

Honor 20 Pro в дизайні нагадує Samsung Galaxy S10

Новинка з’явиться на ринку у двох кольорах:

Phantom Blue (комбінація зеленого і блакитного) Phantom Black (комбінація чорного і пурпурового)

Окрім того, компанія розробила ексклюзивний дизайн смартфона, створеного спільно з модним брендом Moschino.

Камери. Як ми вже згадували, новинка отримала 4 модулі основної камери: головний датчик Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 Мп та діафрагмою f/1,4; телефотокамера з роздільною здатністю 8 Мп та діафрагмою f/2,4; макрокамера 2 Мп (f/2,4); та суперширококутний модуль на 16 Мп (f/2,2). Камера забезпечує якісну зйомку як в денний так і в нічний час, що доводять знімки.

Роздільна здатність фронтальної камери – 32 Мп та діафрагмою f/2,2.

До речі, камеру новинки вже випробували у лабораторії DxOMark (популярний ресурс, що тестує камери). І він показав дуже хороший результат 111 балів. При цьому лідер рейтингу набирає всього на бал більше - це ще один флагман Huawei – P30 Pro.

Основна камера має 4 модулі

Характеристики. Honor 20 Pro працює під управлінням фірмового процесора Kirin 980 (як у інших флагманів компанії Huawei P30 та P30 Pro). Інженери додали NFC-модуль для здійснення безконтактних оплат. Ємність батареї становить 4 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки (22,5 Вт).

Honor 20 Pro має 30-кратний зум

Також новинка буде підтримувати технологію GPU Turbo 3.0, що адаптує смартфон навіть для дуже вимогливих ігор.

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Ціна. Вартість версії Honor 20 Pro із 8 ГБ оперативки та 256 ГБ флеш-пам’яті оцінили в 599 євро (17 400 гривень).

Смартфони надійдуть у продаж незабаром (точної дати поки не назвали)

Honor 20

Дизайн. Honor 20 відрізняється від просунутої версії кольорами. Він доступний у трьох колірних варіантах:

Sapphire Blue Midnight Black Icelandic White

Камери. Спрощена версія теж отримала 4 модулі основної камери, але їхні характеристики дещо простіші. Так, роздільна здатність основного модуля – 48 Мп з діафрагмою f/1,8; суперширококутний модуль 16 Мп (f/2); макрокамера 2 Мп (f/2,4); та модуль глибини на 2 Мп.

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Характеристики. У технічних характеристиках моделі відрізняються ємністю акумулятора. Honor 20 отримав батареє на 3 750 мАг.

Ціна. Модифікація Honor 20 з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштує 499 євро (14 800 гривень).

Honor 20 доступний у 3 кольорах

Honor 20 Lite

Також у компанії згадали про спрощену версію Honor 20 Lite. Про неї говорили небагато. Він отримав потрійну основну камеру: основний модуль на 24 Мп; 8-мегапіксельна ширококутна камера; та 2-мегапіксельний модуль глибини.

Діагональ екрану становить 6, 21 дюйма. Селфі-камеру розмістили у краплеподібному вирізі. До речі, її роздільна здатність становить 32 Мп. Сканер відбитків пальців розмістили на задній панелі.

Honor 20 Lite зберіг краплеподібний виріз

Новинка доступна у 3 кольорах:

Phantom Blue (мікс блакитного і пурпурового) Phantom Red Midnight Black

Пристрій працюватиме на процесорі Kirin 710 у парі з 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Ціна. Рекомендована вартість Honor 20 Lite становить 299 євро (8 700 гривень).

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