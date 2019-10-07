Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі

Нещодавно сервіс DXOmark, який спеціалізується на тестуванні камер, оцінив камеру флагманського смартфона Honor 20 Pro у 113 балів. Це один із найкращих показників на ринку. Техно 24 перевірив, як знімає флагман та його інші цікаві фішки.

Дизайн та ергономіка

Смартфон має приємний дизайн: скляна задня кришка, металева рамка та All-View-дисплей. Останній означає наявність так званої "дірки в екрані", де заховали фронтальну камеру (як у цьогорічних флагманах Samsung).

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Завдяки такому рішенню вдалось значно збільшити робочу площу дисплея – вона займає 91,7% усієї передньої панелі.

В принципі, він не є надто громіздкий і комфортно сидить у руці, хоча й доволі слизький (через скляний корпус).

Honor 20 Pro оснащений IPS-матрицею з діагоналлю 6,26 дюйма та роздільною здатністю 2340×1080 пікселів. Сканер відбитків пальців не вбудували в екран, як у багатьох сучасних флагманів (річ у IPS дисплеї), а розмістили на боковій грані. На мій погляд, це дуже зручне розташування – просто береш смартфон і палець потрапляє просто на сканер. До речі, таке розміщення сканера часто можна побачити у смартфонах Sony.

Honor 20 Pro отримав цікавий дизайн

Ще одна функція, яку вже давно практикує японська компанія, – функція для керування смартфоном однією рукою. Honor 20 Pro теж її має. Дуже хороша штука, особливо якщо цей девайс тримати у жіночій руці.

Є функція керування однією рукою

Звичайно є face ID, але компанії застерігають, що це не надто надійний спосіб розпізнавання користувача.

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Під час презентації було заявлено два варіанти кольору: Phantom Black (комбінація чорного і пурпурового) та Phantom Blue (комбінація зеленого і блакитного). На українському ринку доступний лише останній. На мій суб'єктивний погляд -ї– виглядає таке забарвлення розкішно – глибокий смарагдовий колір.

Основна камера, що складається з 4 модулів, розміщена вертикально у лівому верхньому кутку. Мені таке розміщення цілком прийнятне, хоча й дехто з моїх колег вважає, що більш вдалим рішенням було б розмістити модулі камери по центру.

Також зауважу, що датчики помітно випирають з корпусу, тож якщо смартфон поставити на стіл, він буде хитатись і постукувати. Та мене особисто це теж не збентежило, адже я користувалась телефоном у силіконовому чохлі (його, до речі, додають у комплекті, як і захисне скло – воно наклеєне на екран вже з коробки). Тож чохол компенсує це "випирання".

Основна камера має 4 модулі

Продуктивність

Honor 20 Pro отримав фірмовий процесор HiSilicon Kirin 980 у парі з відеопроцесором Mali-G76 MP10. Доступна лише одна модифікація пам'яті – 8 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної.

Kirin 980 – це топовий процесор, тож з продуктивністю тут все добре. Крім того, смартфон має технологію GPU Turbo 3.0, що адаптує його навіть для дуже вимогливих ігор. Єдиний недолік – він доволі швидко гріється під час ігор.

Honor 20 Pro в Україні можна придбати у смарагдовому забарвленні

З іншими повсякденними завданнями пристрій тим більше вдало справляється.

В якості операційної системи тут Android версії 9.0 Pie з фірмовою оболонкою Magic UI 2.1.0. До кінця жовтня смартфон має оновитись до Android 10.

Ємність батареї становить 4 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки (22,5 Вт). Цього цілком достатньо для півтора дня роботи.

Камери

Головна фішка цього смартфона саме камера. Основна камера має одразу 4 модулі. Основний датчик – це сенсор Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 мегапікселів з світлосилою ƒ/1.4 та оптичною стабілізацією. Додатковий ширококутний модуль з роздільною здатністю 16 Мп (f/2,2) та кутом захоплення 117 градусів. Третій – це телемодуль з роздільною здатністю 8 Мп і дає змогу отримати 3-кратний оптичний зум. Четвертий модуль забезпечує макрозйомку, що має роздільну здатність 2 Мп.

Функції камери

Він має функцію нічної зйомки, тож робить вдалі фото як при хорошому освітленні, так і в сутінках чи вночі. Зум непогано передає деталізацію об'єктів. Четверта камера робить ефектні знімки крупним планом.

Приклади макрозйомки

Фото на основний датчик камери і ширококутний

Фото з трикратним зумом

Honor 20 Pro: портретний режим

Як знімає Honor 20 Pro

Роздільна здатність фронтальної камери – 32 Мп зі світлосилою ƒ/2,0. Якість знімків хороша, і при природному, так і при штучному світлі. Камера вміє робити знімки з розмиттям фону.

Портретний режим

Відео можна знімати в роздільній здатності 4К з хорошою стабілізацією зйомки. Тут класичний набір функцій, зокрема slow mo та пришвидшена зйомка.

Фото зроблене в приміщенні

Honor 20 Pro: селфі-камера

Ціна в Україні

Зараз на сайтах українських ритейлерів новинку можна придбати за 14 тисяч гривень. Це дуже хороша ціна, як для флагманського смартфона.

Нічний режим

Ще один приклад нічної зйомки

Чи варто брати?

Однозначно, так. Зазвичай, коли до рук потрапляє флагман бюджетних брендів хочеться додати "так, він не досконалий, але ви ж ціну бачили". Тут таких думок не виникає. Honor 20 Pro має преміальний вигляд, дуже вдале рішення із селфі-камерою, поряд з ним "моноброва" виглядає, як вчорашній день.

Як знімає Honor 20 Pro: відео

Honor 20 Pro: пришвидшена зйомка: відео

Honor 20 Pro: Slow-mo

Камера знімає теж дуже достойно. Єдине, до чого можна "придертись" – IPS-матриця. Флагманські смартфони асоціюють із OLED-дисплеями. Але на мій погляд, це таки справа смаку. Є багато прихильників IPS-дисплеїв. Тож якщо вас це не бентежить, і ви в пошуках нового девайсу, то зверніть увагу на Honor 20 Pro.

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