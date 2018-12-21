Honor View 20: в мережі з'явилася нова інформація про "дірявий" смартфон

357 Читать новость на русском
Honor View 20: ціна
Honor View 20: ціна / Фото з вільних джерел

Нещодавно в Китаї провели закриту презентацію смартфона Honor View 20, проте на ній розкрили мало подробиць щодо начинки новинки. Але за кілька днів до офіційного анонсу виробник повідомив кілька важливих деталей про новий смартфон, зокрема і ціну.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Не лише "діряві" дисплеї: Samsung представила нові рішення для маскування селфі-камери

Два нових постери, які з'явилися в мережі, вказують на те, що ємність акумулятора Honor V20 складе 4000 міліампер годин. Заявлена ​​і підтримка технології швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт.

Крім того, стали відомі перші подробиці про фронтальну камеру, розташовану в круглому отворі в дисплеї – її сенсор отримає роздільну здатність в 25 Мп. Раніше повідомлялося, що основну камеру апарату забезпечать модулем Sony IMX586 на 48 Мп.

Honor View 20
Honor View 20 отримає акумулятор на 4 000 міліампер годин

За наявною інформацією, смартфон оснастять процесором Kirin 980, 6 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим накопичувачем об'ємом 64 або 128 ГБ.

Крім офіційного зображення базової версії пристрою, в мережу витекла фотографія його лімітованої версії під назвою Maserati Edition. На знімку видно лише задню кришку смартфона з потрійною камерою і фірмовими логотипами компаній.

Honor V20 Maserati Edition
Ексклюзивна версія Honor V20 Maserati Edition

Сканер відбитків пальців на корпусі відсутній, ймовірно, він розмістився під екраном або на кнопці живлення. На нижньому торці розташовані стереодинаміки і роз'єм USB Type-C. Ліва кромка позбавлена ​​елементів управління – судячи з усього, вони розташовані на правій грані смартфона.

Читайте також: Xiaomi готує до виходу новий модельний ряд смартфонів

Ціна Honor V20 Maserati Edition поки не повідомляється, але на одному зі свіжих постерів засвітилися цінники на різні конфігурації "звичайної" версії пристрою. За відомостями ресурсу Slashleaks, варіант з 6 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 64 ГБ обійдеться покупцям приблизно в 405 доларів (близько), модифікація 6 / 128 ГБ буде коштувати орієнтовно 478 доларів (близько).

Honor View 20
Ціна Honor View 20

Новинку офіційно представлять на спеціальному заході в Китаї, який відбудеться 26 грудня. Пізніше, 22 січня 2019 року, пройде презентація глобальної версії новинки під назвою Honor View 20.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Ціни Китай Huawei
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найзахопливіші ігри 2018 року
19 грудня 18:00 Найзахопливіші ігри 2018 року
Михайло Года 690
Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
18 грудня 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
2997
Lenovo представила бюджетний смартфон Lenovo Z5s: характеристики та ціна
18 грудня 19:06 Lenovo представила бюджетний смартфон Lenovo Z5s: характеристики та ціна
1585
Lenovo Z5 Pro GT: перший смартфон із процесором Snapdragon 855 та рекордною оперативкою
18 грудня 15:08 Lenovo Z5 Pro GT: перший смартфон із процесором Snapdragon 855 та рекордною оперативкою
1462
Huawei nova 4: компанія офіційно представила власний смартфон із "діркою" в екрані
17 грудня 13:09 Huawei nova 4: компанія офіційно представила власний смартфон із "діркою" в екрані
1320
Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
16 грудня 16:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
5037
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук