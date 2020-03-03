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Хороші новини для Apple: Foxconn відновить планове виробництво у березні

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Foxconn відновить планове виробництво / unsplash

Наразі до роботи повернулася половина співробітників Foxconn. На вимогу уряду, всі робітники повинні були пройти карантин, перш ніж повернутися на свої місця після новорічних свят.

Очевидно, оптимістичні прогнози пов'язані з уповільненням появи нових випадків захворювання коронавірусом в Китаї, повідомляє CNBC.

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Збірка iPhone відбувається на фабриці в місті Чженчжоу. Проте Foxconn є лише частиною ланцюжка поставок. Всього у Apple більше ніж 200 постачальників, багато з яких розташовані у Китаї.

Раніше The Wall Street Journal опублікував інформацію, що Apple планувала перенести виробництво у В'єтнамі або Індію, проте керівництво відкинуло цю ідею.

Акції Apple за час припинення роботи Foxconn знизилися більше ніж на 20%.

Окрім того, аналітик TF International Securities Мін-чі Куо прогнозує, що внаслідок поширення коронавірусу продажі iPhone в першому кварталі 2020 року знизяться на 10%.

Зупинка постачання смартфонів

Apple, Huawei (включаючи бренд Honor), Xiaomi, Vivo, realme, ZTE і Lenovo в кінці січня відклали поставки своїх пристроїв на два тижні через спалах коронавірусу.

Через ситуацію в місті Ухань китайським фабрикам довелося продовжити канікули в честь китайського Нового року до 10 лютого.

Варто наголосити, що багато моделей iPhone, iPad і Apple Watch збираються на заводах Foxconn і виробничих майданчиках Pegatron Corp, які розташовані в декількох сотнях кілометрів від закритого на карантин міста Ухань.

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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус Covid-19 Apple Новини Техно Техно IT-бізнес
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